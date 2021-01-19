https://ria.ru/20210119/eko-1593671587.html
В Росздравнадзоре рассказали о ситуации с выполнением процедур ЭКО
В Росздравнадзоре рассказали о ситуации с выполнением процедур ЭКО
Общие задачи по выполнению процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в прошлом году были выполнены в России, несмотря на пандемию, завила глава... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T13:44
2021-01-19T13:44
2021-01-19T13:44
алла самойлова
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
общество
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Общие задачи по выполнению процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в прошлом году были выполнены в России, несмотря на пандемию, завила глава Росздравнадзора Алла Самойлова."Несмотря на перепрофилирование медорганизаций, ограничение плановой помощи, общие задачи по лечению гинекологических пациентов по выполнению высокотехнологичных операций и экстракорпорального оплодотворения были выполнены", - сказала Самойлова на Международном конгрессе по репродуктивной медицине.
https://ria.ru/20200604/1572468358.html
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алла самойлова, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество