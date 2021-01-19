https://ria.ru/20210119/eko-1593671587.html

В Росздравнадзоре рассказали о ситуации с выполнением процедур ЭКО

В Росздравнадзоре рассказали о ситуации с выполнением процедур ЭКО

Общие задачи по выполнению процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в прошлом году были выполнены в России, несмотря на пандемию, завила глава... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T13:44

2021-01-19T13:44

2021-01-19T13:44

алла самойлова

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

общество

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Общие задачи по выполнению процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в прошлом году были выполнены в России, несмотря на пандемию, завила глава Росздравнадзора Алла Самойлова."Несмотря на перепрофилирование медорганизаций, ограничение плановой помощи, общие задачи по лечению гинекологических пациентов по выполнению высокотехнологичных операций и экстракорпорального оплодотворения были выполнены", - сказала Самойлова на Международном конгрессе по репродуктивной медицине.

https://ria.ru/20200604/1572468358.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алла самойлова, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество