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В Росздравнадзоре рассказали о ситуации с выполнением процедур ЭКО
В Росздравнадзоре рассказали о ситуации с выполнением процедур ЭКО
Общие задачи по выполнению процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в прошлом году были выполнены в России, несмотря на пандемию, завила глава... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T13:44
2021-01-19T13:44
алла самойлова
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
общество
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Общие задачи по выполнению процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в прошлом году были выполнены в России, несмотря на пандемию, завила глава Росздравнадзора Алла Самойлова."Несмотря на перепрофилирование медорганизаций, ограничение плановой помощи, общие задачи по лечению гинекологических пациентов по выполнению высокотехнологичных операций и экстракорпорального оплодотворения были выполнены", - сказала Самойлова на Международном конгрессе по репродуктивной медицине.
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алла самойлова, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество

В Росздравнадзоре рассказали о ситуации с выполнением процедур ЭКО

13:44 19.01.2021
 
© Depositphotos / inarikРуки ребенка и матери
Руки ребенка и матери - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© Depositphotos / inarik
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Общие задачи по выполнению процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в прошлом году были выполнены в России, несмотря на пандемию, завила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
"Несмотря на перепрофилирование медорганизаций, ограничение плановой помощи, общие задачи по лечению гинекологических пациентов по выполнению высокотехнологичных операций и экстракорпорального оплодотворения были выполнены", - сказала Самойлова на Международном конгрессе по репродуктивной медицине.
Главный акушер-гинеколог Российской Федерации Лейла Адамян в своем рабочем кабинете - РИА Новости, 1920, 04.06.2020
4 июня 2020, 15:39Распространение коронавируса
Эксперт рассказала о процедурах ЭКО в период пандемии
 
Алла СамойловаФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Общество
 
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