Вышел русский трейлер документального фильма о Билли Айлиш

Вышел русский трейлер документального фильма о Билли Айлиш

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. В Сети появился трейлер предстоящего документального фильма "Билли Айлиш: Мир немного размыт" с русскими субтитрами.В российский прокат картина режиссера Р. Дж. Катлера выходит 25 февраля.В ленте можно увидеть родителей 19-летней певицы и ее брата Финнеаса О’Коннора. Съемки велись дома, за кулисами (во время работы над фильмом певица записывала дебютный альбом "When we all fall asleep, where do we go?") и на гастролях.На следующий день после премьеры в кинотеатрах фильм появится на сервисе Apple TV+. Билли Айлиш начала набирать популярность после песни "Осеаn eyes", которую написал ее брат. Всемирную известность принес ей трек "Bad guy", который занял первые места в хит-парадах многих стран. В 2020 году она стала самой молодой в истории премии обладательницей "Грэмми" в категории "альбом года".

