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Вышел русский трейлер документального фильма о Билли Айлиш
Вышел русский трейлер документального фильма о Билли Айлиш
В Сети появился трейлер предстоящего документального фильма "Билли Айлиш: Мир немного размыт" с русскими субтитрами. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T13:48
2021-01-19T13:49
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новости культуры
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. В Сети появился трейлер предстоящего документального фильма "Билли Айлиш: Мир немного размыт" с русскими субтитрами.В российский прокат картина режиссера Р. Дж. Катлера выходит 25 февраля.В ленте можно увидеть родителей 19-летней певицы и ее брата Финнеаса О’Коннора. Съемки велись дома, за кулисами (во время работы над фильмом певица записывала дебютный альбом "When we all fall asleep, where do we go?") и на гастролях.На следующий день после премьеры в кинотеатрах фильм появится на сервисе Apple TV+. Билли Айлиш начала набирать популярность после песни "Осеаn eyes", которую написал ее брат. Всемирную известность принес ей трек "Bad guy", который занял первые места в хит-парадах многих стран. В 2020 году она стала самой молодой в истории премии обладательницей "Грэмми" в категории "альбом года".
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что посмотреть , билли айлиш, музыка, кино и сериалы, новости культуры

Вышел русский трейлер документального фильма о Билли Айлиш

13:48 19.01.2021 (обновлено: 13:49 19.01.2021)
 
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. В Сети появился трейлер предстоящего документального фильма "Билли Айлиш: Мир немного размыт" с русскими субтитрами.
В российский прокат картина режиссера Р. Дж. Катлера выходит 25 февраля.
В ленте можно увидеть родителей 19-летней певицы и ее брата Финнеаса О’Коннора. Съемки велись дома, за кулисами (во время работы над фильмом певица записывала дебютный альбом "When we all fall asleep, where do we go?") и на гастролях.
На следующий день после премьеры в кинотеатрах фильм появится на сервисе Apple TV+.
Билли Айлиш начала набирать популярность после песни "Осеаn eyes", которую написал ее брат. Всемирную известность принес ей трек "Bad guy", который занял первые места в хит-парадах многих стран. В 2020 году она стала самой молодой в истории премии обладательницей "Грэмми" в категории "альбом года".
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