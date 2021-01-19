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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210119/demokratiya-1593655324.html
США перечеркнули стандарты демократии, заявил Володин
США перечеркнули стандарты демократии, заявил Володин
США, которые учат весь мир стандартам демократии, сами все перечеркнули: нынешнего президента страны Дональда Трампа лишили свободы слова, заявил спикер Госудмы РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T12:37
2021-01-19T13:09
захват капитолия в вашингтоне
дональд трамп
вячеслав володин
сша
технологии
политика
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. США, которые учат весь мир стандартам демократии, сами все перечеркнули: нынешнего президента страны Дональда Трампа лишили свободы слова, заявил спикер Госудмы Вячеслав Володин."Коллеги, вдумайтесь еще раз, что произошло. Действующего президента, за которого отдали свои голоса почти 75 миллионов американцев, его сторонников, лишили фундаментального права - свободы слова", - сказал спикер Госдумы.Володин подчеркнул, что Трампу заблокировали доступ к коммуникациям с избирателями через крупнейшие социальные сети не по решению суда."А должно быть по решению суда", - заметил он.Twitch, Twitter, Facebook, Youtube и Instagram ранее заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.Шестого января сторонники Трампа штурмовали Капитолий после митинга действующего президента США в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
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353
60
Володин: "США сами перечеркнули стандарты демократии"
США, которые учат весь мир стандартам демократии, сами все перечеркнули: нынешнего президента страны Дональда Трампа лишили свободы слова, заявил спикер Госудмы Вячеслав Володин.
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дональд трамп, вячеслав володин, сша, технологии, политика

США перечеркнули стандарты демократии, заявил Володин

12:37 19.01.2021 (обновлено: 13:09 19.01.2021)
 
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. США, которые учат весь мир стандартам демократии, сами все перечеркнули: нынешнего президента страны Дональда Трампа лишили свободы слова, заявил спикер Госудмы Вячеслав Володин.
"Сегодня всем стало очевидно, что страна, которая учит стандартам демократии весь мир, сама их перечеркнула. Сама их перечеркнула", - заявил Володин на пленарном заседании Госдумы во вторник.
"Коллеги, вдумайтесь еще раз, что произошло. Действующего президента, за которого отдали свои голоса почти 75 миллионов американцев, его сторонников, лишили фундаментального права - свободы слова", - сказал спикер Госдумы.
Володин подчеркнул, что Трампу заблокировали доступ к коммуникациям с избирателями через крупнейшие социальные сети не по решению суда.
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"А должно быть по решению суда", - заметил он.
Twitch, Twitter, Facebook, Youtube и Instagram ранее заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.
Шестого января сторонники Трампа штурмовали Капитолий после митинга действующего президента США в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
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Захват Капитолия в ВашингтонеДональд ТрампВячеслав ВолодинСШАТехнологииПолитика
 
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