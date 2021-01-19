Онлайн-конференция СПЧ о COVID-паспортах
20 января в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную вопросам введения COVID-паспортов.
Задать вопрос
Участники:
- советник Президента Российской Федерации, председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий ФАДЕЕВ;
- заместитель председателя СПЧ Ирина КИРКОРА.
В некоторых регионах России обсуждается введение COVID-паспортов. Что необходимо предпринять, чтобы избежать потенциальных нарушений прав человека в связи с этой инициативой? Каково мнение медицинского сообщества?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- советник Президента Российской Федерации, председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий ФАДЕЕВ;
- заместитель председателя СПЧ Ирина КИРКОРА.
В некоторых регионах России обсуждается введение COVID-паспортов. Что необходимо предпринять, чтобы избежать потенциальных нарушений прав человека в связи с этой инициативой? Каково мнение медицинского сообщества?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru