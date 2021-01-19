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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210119/blokirovka-1593672837.html
В Кремле прокомментировали критику в адрес владельцев западных соцсетей
В Кремле прокомментировали критику в адрес владельцев западных соцсетей
Авторитет компаний нарабатывается годами, а рушится за недели и даже дни, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T13:50
2021-01-19T13:50
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
джо байден
дмитрий песков
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Авторитет компаний нарабатывается годами, а рушится за недели и даже дни, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с владельцами западных соцсетей, которые ранее заблокировали аккаунты Дональда Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января.Поводом к блокировке стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов."Вы знаете, что потребительский авторитет компании нарабатывается годами, но рушится он буквально за дни или за недели, и конечно, это повод для стран и для граждан просто задуматься, насколько мы все должны аккуратно действовать вот с такой гегемонией крупных информационных компаний и с их волюнтаризмом, который обязательно должен быть взят все-таки в рамки на законодательном уровне", - сказал Песков.Шестого января сторонники Трампа штурмовали Капитолий после митинга действующего президента США в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
https://ria.ru/20210118/tramp-1593477980.html
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капитолий, дональд трамп, джо байден, дмитрий песков, вашингтон (город), сша, в мире

В Кремле прокомментировали критику в адрес владельцев западных соцсетей

13:50 19.01.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Авторитет компаний нарабатывается годами, а рушится за недели и даже дни, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с владельцами западных соцсетей, которые ранее заблокировали аккаунты Дональда Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января.
Поводом к блокировке стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
Вчера, 11:42
"Все от лукавого". Лавров прокомментировал блокировку аккаунтов Трампа
"Вы знаете, что потребительский авторитет компании нарабатывается годами, но рушится он буквально за дни или за недели, и конечно, это повод для стран и для граждан просто задуматься, насколько мы все должны аккуратно действовать вот с такой гегемонией крупных информационных компаний и с их волюнтаризмом, который обязательно должен быть взят все-таки в рамки на законодательном уровне", - сказал Песков.
Шестого января сторонники Трампа штурмовали Капитолий после митинга действующего президента США в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 20:24Захват Капитолия в Вашингтоне
Захарова рассказала о последствиях блокировки Трампа в соцсетях
 
Захват Капитолия в ВашингтонеКапитолийДональд ТрампДжо БайденДмитрий ПесковВашингтон (город)СШАВ мире
 
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