https://ria.ru/20210119/blokirovka-1593672837.html
В Кремле прокомментировали критику в адрес владельцев западных соцсетей
В Кремле прокомментировали критику в адрес владельцев западных соцсетей
Авторитет компаний нарабатывается годами, а рушится за недели и даже дни, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T13:50
2021-01-19T13:50
2021-01-19T13:50
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
джо байден
дмитрий песков
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156259/00/1562590062_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_783a8542f17f7f674ca69b4024f1671b.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Авторитет компаний нарабатывается годами, а рушится за недели и даже дни, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с владельцами западных соцсетей, которые ранее заблокировали аккаунты Дональда Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января.Поводом к блокировке стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов."Вы знаете, что потребительский авторитет компании нарабатывается годами, но рушится он буквально за дни или за недели, и конечно, это повод для стран и для граждан просто задуматься, насколько мы все должны аккуратно действовать вот с такой гегемонией крупных информационных компаний и с их волюнтаризмом, который обязательно должен быть взят все-таки в рамки на законодательном уровне", - сказал Песков.Шестого января сторонники Трампа штурмовали Капитолий после митинга действующего президента США в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
https://ria.ru/20210118/tramp-1593477980.html
https://ria.ru/20210114/tramp-1593098575.html
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156259/00/1562590062_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b11aeea7340f163ec4bc4ed61df4aca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
капитолий, дональд трамп, джо байден, дмитрий песков, вашингтон (город), сша, в мире