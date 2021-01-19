https://ria.ru/20210119/blokirovka-1593672837.html

В Кремле прокомментировали критику в адрес владельцев западных соцсетей

В Кремле прокомментировали критику в адрес владельцев западных соцсетей

Авторитет компаний нарабатывается годами, а рушится за недели и даже дни, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T13:50

2021-01-19T13:50

2021-01-19T13:50

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

джо байден

дмитрий песков

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Авторитет компаний нарабатывается годами, а рушится за недели и даже дни, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с владельцами западных соцсетей, которые ранее заблокировали аккаунты Дональда Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января.Поводом к блокировке стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов."Вы знаете, что потребительский авторитет компании нарабатывается годами, но рушится он буквально за дни или за недели, и конечно, это повод для стран и для граждан просто задуматься, насколько мы все должны аккуратно действовать вот с такой гегемонией крупных информационных компаний и с их волюнтаризмом, который обязательно должен быть взят все-таки в рамки на законодательном уровне", - сказал Песков.Шестого января сторонники Трампа штурмовали Капитолий после митинга действующего президента США в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

https://ria.ru/20210118/tramp-1593477980.html

https://ria.ru/20210114/tramp-1593098575.html

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, дональд трамп, джо байден, дмитрий песков, вашингтон (город), сша, в мире