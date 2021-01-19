https://ria.ru/20210119/blinken-1593756854.html
Кандидат в госсекретари назвал Китай наибольшим вызовом для США
Кандидат в госсекретари назвал Китай наибольшим вызовом для США
Китай представляет наиболее значительный вызов для США из всех государств, заявил на слушаниях в комитете сената кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T23:02
2021-01-19T23:02
2021-01-19T23:02
тони блинкен
китай
сша
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ВАШИНГТОН, 19 янв – РИА Новости. Китай представляет наиболее значительный вызов для США из всех государств, заявил на слушаниях в комитете сената кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен."Если мы посмотрим на Китай, нет сомнений в том, что он является наиболее значительным вызовом из всех государств для США в контексте наших интересов, интересов американского народа", - сказал Блинкен.
https://ria.ru/20210119/kitay-1593748817.html
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тони блинкен, китай, сша, в мире