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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Бирюков: около четырех тысяч объектов зимнего отдыха открыто в Москве
Бирюков: около четырех тысяч объектов зимнего отдыха открыто в Москве
В Москве в этом сезоне открыто около 4 тысяч объектов зимнего отдыха - катки, лыжные трассы, места для катания на санках, сообщил журналистам во вторник... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T11:08
2021-01-19T11:08
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В Москве в этом сезоне открыто около 4 тысяч объектов зимнего отдыха - катки, лыжные трассы, места для катания на санках, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы в столичном правительстве Петр Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что на новых катках имеется необходимая инфраструктура: освещение, пункты проката и оказания первой медицинской помощи, раздевалки, туалеты и точки питания."Остальные объекты начали готовить после наступления устойчивых отрицательных температур и образования стабильного снежного покрова. Сейчас в городе работают около 1,2 тысячи катков с естественным льдом, 267 площадок с ледяными горками и снежными городками, 21 лыжная база, семь горнолыжных склонов и 382 лыжные трассы", - пояснил Бирюков.Он отметил, что общая протяженность всех лыжных маршрутов составляет более 600 километров, преимущественно они проходят по территориям столичных парков. Там же располагаются всепогодные трассы, которые обустроены из искусственного снега.В столице функционируют свыше 1,7 тысячи универсальных площадок для любителей зимних видов спорта, которые находятся во дворах жилых домов и парках.Глава Комплекса городского хозяйства напомнил о необходимости строго соблюдать эпидемиологические нормы на объектах зимнего отдыха. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в раздевалках и пунктах проката посетители должны быть в масках и перчатках. На крупных объектах в парках и на фестивальных площадках у всех гостей обязательно измеряют температуру, количество людей контролируется.
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петр бирюков

Бирюков: около четырех тысяч объектов зимнего отдыха открыто в Москве

11:08 19.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений БиятовЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В Москве в этом сезоне открыто около 4 тысяч объектов зимнего отдыха - катки, лыжные трассы, места для катания на санках, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы в столичном правительстве Петр Бирюков.
"В настоящее время для москвичей и гостей столицы работают около 4 тысяч площадок для катания на коньках и лыжах. Первыми еще в декабре заработали катки с искусственным покрытием, всего было подготовлено 215 таких ледовых площадок, причем шесть из них впервые открылись для посетителей", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что на новых катках имеется необходимая инфраструктура: освещение, пункты проката и оказания первой медицинской помощи, раздевалки, туалеты и точки питания.
"Остальные объекты начали готовить после наступления устойчивых отрицательных температур и образования стабильного снежного покрова. Сейчас в городе работают около 1,2 тысячи катков с естественным льдом, 267 площадок с ледяными горками и снежными городками, 21 лыжная база, семь горнолыжных склонов и 382 лыжные трассы", - пояснил Бирюков.
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Он отметил, что общая протяженность всех лыжных маршрутов составляет более 600 километров, преимущественно они проходят по территориям столичных парков. Там же располагаются всепогодные трассы, которые обустроены из искусственного снега.
В столице функционируют свыше 1,7 тысячи универсальных площадок для любителей зимних видов спорта, которые находятся во дворах жилых домов и парках.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил о необходимости строго соблюдать эпидемиологические нормы на объектах зимнего отдыха. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в раздевалках и пунктах проката посетители должны быть в масках и перчатках. На крупных объектах в парках и на фестивальных площадках у всех гостей обязательно измеряют температуру, количество людей контролируется.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр Бирюков
 
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