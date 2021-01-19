https://ria.ru/20210119/biryukov-1593639943.html

Бирюков: около четырех тысяч объектов зимнего отдыха открыто в Москве

Бирюков: около четырех тысяч объектов зимнего отдыха открыто в Москве

В Москве в этом сезоне открыто около 4 тысяч объектов зимнего отдыха - катки, лыжные трассы, места для катания на санках, сообщил журналистам во вторник... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T11:08

2021-01-19T11:08

2021-01-19T11:08

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В Москве в этом сезоне открыто около 4 тысяч объектов зимнего отдыха - катки, лыжные трассы, места для катания на санках, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы в столичном правительстве Петр Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что на новых катках имеется необходимая инфраструктура: освещение, пункты проката и оказания первой медицинской помощи, раздевалки, туалеты и точки питания."Остальные объекты начали готовить после наступления устойчивых отрицательных температур и образования стабильного снежного покрова. Сейчас в городе работают около 1,2 тысячи катков с естественным льдом, 267 площадок с ледяными горками и снежными городками, 21 лыжная база, семь горнолыжных склонов и 382 лыжные трассы", - пояснил Бирюков.Он отметил, что общая протяженность всех лыжных маршрутов составляет более 600 километров, преимущественно они проходят по территориям столичных парков. Там же располагаются всепогодные трассы, которые обустроены из искусственного снега.В столице функционируют свыше 1,7 тысячи универсальных площадок для любителей зимних видов спорта, которые находятся во дворах жилых домов и парках.Глава Комплекса городского хозяйства напомнил о необходимости строго соблюдать эпидемиологические нормы на объектах зимнего отдыха. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в раздевалках и пунктах проката посетители должны быть в масках и перчатках. На крупных объектах в парках и на фестивальных площадках у всех гостей обязательно измеряют температуру, количество людей контролируется.

https://realty.ria.ru/20210118/sneg-1593469224.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков