https://ria.ru/20210119/beremennost-1593681998.html

Эксперт рассказала о влиянии тяжелого течения COVID-19 на беременность

Эксперт рассказала о влиянии тяжелого течения COVID-19 на беременность

Тяжелое течение коронавируса отражается на ходе беременности, в связи с этим растет количество кесаревых сечений, сообщила заместитель директора НМИЦ... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T14:24

2021-01-19T14:24

2021-01-19T14:24

распространение коронавируса

лейла адамян

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Тяжелое течение коронавируса отражается на ходе беременности, в связи с этим растет количество кесаревых сечений, сообщила заместитель директора НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова, президент Российской ассоциации гинекологов-эндоскопистов, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии министерства здравоохранения РФ Лейла Адамян."Родоразрешение в условиях COVID должно идти по основным законам. Преимущественно это должно быть естественное родоразрешение, кесарево сечение проводится по показаниям со стороны матери, если это тяжелая ситуация, или со стороны плода", - рассказала Адамян на XV Международном конгрессе по репродуктивной медицине, который проходит в пресс-центре МИА "Россия сегодня"."В том числе и невынашивание беременности, и преждевременные роды, и необходимость экстренного выполнения кесарева сечения, в связи с чем, естественно, число этих кесаревых растет", - добавила она.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592708426.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лейла адамян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество