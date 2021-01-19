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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210119/beremennost-1593681998.html
Эксперт рассказала о влиянии тяжелого течения COVID-19 на беременность
Эксперт рассказала о влиянии тяжелого течения COVID-19 на беременность
Тяжелое течение коронавируса отражается на ходе беременности, в связи с этим растет количество кесаревых сечений, сообщила заместитель директора НМИЦ... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T14:24
2021-01-19T14:24
распространение коронавируса
лейла адамян
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Тяжелое течение коронавируса отражается на ходе беременности, в связи с этим растет количество кесаревых сечений, сообщила заместитель директора НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова, президент Российской ассоциации гинекологов-эндоскопистов, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии министерства здравоохранения РФ Лейла Адамян."Родоразрешение в условиях COVID должно идти по основным законам. Преимущественно это должно быть естественное родоразрешение, кесарево сечение проводится по показаниям со стороны матери, если это тяжелая ситуация, или со стороны плода", - рассказала Адамян на XV Международном конгрессе по репродуктивной медицине, который проходит в пресс-центре МИА "Россия сегодня"."В том числе и невынашивание беременности, и преждевременные роды, и необходимость экстренного выполнения кесарева сечения, в связи с чем, естественно, число этих кесаревых растет", - добавила она.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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лейла адамян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

Эксперт рассказала о влиянии тяжелого течения COVID-19 на беременность

14:24 19.01.2021
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в акушерском отделении для беременных с коронавирусом в роддоме №1 в Краснодаре
Медицинский работник в акушерском отделении для беременных с коронавирусом в роддоме №1 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Тяжелое течение коронавируса отражается на ходе беременности, в связи с этим растет количество кесаревых сечений, сообщила заместитель директора НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова, президент Российской ассоциации гинекологов-эндоскопистов, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии министерства здравоохранения РФ Лейла Адамян.
"Родоразрешение в условиях COVID должно идти по основным законам. Преимущественно это должно быть естественное родоразрешение, кесарево сечение проводится по показаниям со стороны матери, если это тяжелая ситуация, или со стороны плода", - рассказала Адамян на XV Международном конгрессе по репродуктивной медицине, который проходит в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Тяжелое течение коронавируса, как отметила специалист, "не может не отразиться на течении беременности, вызывая системные воспалительные реакции и воспаление и всех паренхиматозных органов, и жизненно важных органов".

"В том числе и невынашивание беременности, и преждевременные роды, и необходимость экстренного выполнения кесарева сечения, в связи с чем, естественно, число этих кесаревых растет", - добавила она.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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