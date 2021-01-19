В ОБСЕ оценили возможность диалога власти и оппозиции в Белоруссии
© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов на акции протеста пенсионеров "Марш мудрости" в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что диалог между властями Белоруссии и оппозицией пока невозможен, для того, чтобы он начался, нужно освободить всех задержанных.
Линде 19-20 января в рамках своего первого визита на этом посту находится с визитом на Украине, где проведет встречи с высокопоставленными чиновниками. Швеция в этом году председательствует в ОБСЕ.
"Открытым остается вопрос, каким образом мы можем в рамках нашей организации помочь лидерам оппозиции, таким как Светлана Тихановская… и содействовать диалогу между белорусской оппозицией и действующим режимом. Я обсуждала этот вопрос с главой МИД Белоруссии и лидерами оппозиции. К сожалению, этот диалог сейчас невозможен, поскольку во-первых, должны быть освобождены все лица, которые были задержаны", - сказала Линде на брифинге в Киеве во вторник по итогам встречи с главой МИД Украины.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов.