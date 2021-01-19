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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210119/belorussiya-1593691126.html
В ОБСЕ оценили возможность диалога власти и оппозиции в Белоруссии
В ОБСЕ оценили возможность диалога власти и оппозиции в Белоруссии
Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что диалог между властями Белоруссии и оппозицией пока невозможен, для того, чтобы он... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T15:11
2021-01-19T15:11
протесты в белоруссии
светлана тихановская
анн линде (мид швеции)
обсе
александр лукашенко
мид украины
мид белоруссии
швеция
киев
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КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что диалог между властями Белоруссии и оппозицией пока невозможен, для того, чтобы он начался, нужно освободить всех задержанных.Линде 19-20 января в рамках своего первого визита на этом посту находится с визитом на Украине, где проведет встречи с высокопоставленными чиновниками. Швеция в этом году председательствует в ОБСЕ."Открытым остается вопрос, каким образом мы можем в рамках нашей организации помочь лидерам оппозиции, таким как Светлана Тихановская… и содействовать диалогу между белорусской оппозицией и действующим режимом. Я обсуждала этот вопрос с главой МИД Белоруссии и лидерами оппозиции. К сожалению, этот диалог сейчас невозможен, поскольку во-первых, должны быть освобождены все лица, которые были задержаны", - сказала Линде на брифинге в Киеве во вторник по итогам встречи с главой МИД Украины.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов.
https://ria.ru/20210119/belorussiya-1593635202.html
https://ria.ru/20210116/lukashenko-1593351914.html
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светлана тихановская, анн линде (мид швеции), обсе, александр лукашенко, мид украины, мид белоруссии, швеция, киев, украина, в мире

В ОБСЕ оценили возможность диалога власти и оппозиции в Белоруссии

15:11 19.01.2021
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов на акции протеста пенсионеров "Марш мудрости" в Минске
Сотрудники правоохранительных органов на акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что диалог между властями Белоруссии и оппозицией пока невозможен, для того, чтобы он начался, нужно освободить всех задержанных.
Линде 19-20 января в рамках своего первого визита на этом посту находится с визитом на Украине, где проведет встречи с высокопоставленными чиновниками. Швеция в этом году председательствует в ОБСЕ.
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"Открытым остается вопрос, каким образом мы можем в рамках нашей организации помочь лидерам оппозиции, таким как Светлана Тихановская… и содействовать диалогу между белорусской оппозицией и действующим режимом. Я обсуждала этот вопрос с главой МИД Белоруссии и лидерами оппозиции. К сожалению, этот диалог сейчас невозможен, поскольку во-первых, должны быть освобождены все лица, которые были задержаны", - сказала Линде на брифинге в Киеве во вторник по итогам встречи с главой МИД Украины.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов.
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