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Минск готов сообщить Киеву о целях разместившего запись о Шеремете
Минск готов сообщить Киеву о целях разместившего запись о Шеремете
Белоруссия готова передать Украине доказательства "мошеннических целей" экс-сотрудника белорусского спецназа Игоря Макара, опубликовавшего запись, на которой... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T12:59
2021-01-19T14:55
андрей антоненко
арсен аваков
мвд украины
павел шеремет
минск
белоруссия
украина
в мире
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МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Белоруссия готова передать Украине доказательства "мошеннических целей" экс-сотрудника белорусского спецназа Игоря Макара, опубликовавшего запись, на которой якобы обсуждается убийство журналиста Павла Шеремета, заявил РИА Новости во вторник пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.Ранее издание "Украинская правда" заявило о получении записей разговоров, касающихся убийства Шеремета. По его данным, на записи якобы звучат слова главы Комитета госбезопасности Белоруссии в 2008-2012 годах Вадима Зайцева, "записанные скрытым устройством 11 апреля 2012 года во время инструктажа сотрудников элитного контртеррористического подразделения КГБ "Альфа" в офисе Зайцева в Минске". Издание утверждает, что на полученной им записи в том числе якобы обсуждается способ убийства Шеремета. Нацполиция Украины заявила, что получила записи и документы, на которых якобы обсуждается убийство, и направила их на экспертизу. Позже экс-сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который обнародовал аудиозаписи, заявил в интервью украинскому сайту "Общественное. Новости", что готов дать показания по делу в офисе генпрокурора Украины."Мы терпеливо ждали, когда же к нам установленным порядком обратится украинская сторона за правовой помощью, как она и заявляла, чтобы провести объективную проверку. Поскольку до настоящего времени так никто и не обратился, в их желании быть объективными возникают резонные сомнения и дальше ждать, наверное, не имеет смысла", - заявил пресс-секретарь.По его словам, белорусской стороне хорошо знаком Макар, поэтому в Минске "с определенным скепсисом наблюдали за всей возней, которая раскрутилась вокруг его высказываний", и отметили реакцию украинских коллег, которые "чуть ли не решили выстроить на этом целое новое расследование", причем "исключительно по политическим причинам".Он уточнил также, что Макар трижды обращался в белорусское посольство в Литве летом 2020 года. По словам Глаза, из этих обращений "совершенно понятны все его мотивы".Позже во вторник МИД Белоруссии разместил на своей странице аудиозапись, на которой, по его данным, сотрудник посольства республики в Литве разговаривает с Макаром. На записи человек предлагает за внушительное денежное вознаграждение предоставлять белорусской стороне определенную информацию.В декабре 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны по меньшей мере пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Три человека были задержаны. Основной версией убийства следствие назвало дестабилизацию социально-политической ситуации в стране. Позже адвокат одного из подозреваемых Андрея Антоненко Леонид Маслов сообщил о смене формулировки подозрения по данному делу, согласно которой организаторами убийства считаются неустановленные лица, которые действовали по личным мотивам. Позже адвокат подозреваемой Яны Дугарь Николай Ореховский заявил, что досудебное расследование по делу об убийстве Шеремета завершено.Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около 10 лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
https://ria.ru/20210105/sheremet-1592060099.html
https://ria.ru/20210104/sheremet-1591978481.html
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андрей антоненко, арсен аваков, мвд украины, павел шеремет, минск, белоруссия, украина, в мире

Минск готов сообщить Киеву о целях разместившего запись о Шеремете

12:59 19.01.2021 (обновлено: 14:55 19.01.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦветы и фотографии у мемориала в честь журналиста Павла Шеремета в Киеве
Цветы и фотографии у мемориала в честь журналиста Павла Шеремета в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Белоруссия готова передать Украине доказательства "мошеннических целей" экс-сотрудника белорусского спецназа Игоря Макара, опубликовавшего запись, на которой якобы обсуждается убийство журналиста Павла Шеремета, заявил РИА Новости во вторник пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
Ранее издание "Украинская правда" заявило о получении записей разговоров, касающихся убийства Шеремета. По его данным, на записи якобы звучат слова главы Комитета госбезопасности Белоруссии в 2008-2012 годах Вадима Зайцева, "записанные скрытым устройством 11 апреля 2012 года во время инструктажа сотрудников элитного контртеррористического подразделения КГБ "Альфа" в офисе Зайцева в Минске". Издание утверждает, что на полученной им записи в том числе якобы обсуждается способ убийства Шеремета. Нацполиция Украины заявила, что получила записи и документы, на которых якобы обсуждается убийство, и направила их на экспертизу. Позже экс-сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который обнародовал аудиозаписи, заявил в интервью украинскому сайту "Общественное. Новости", что готов дать показания по делу в офисе генпрокурора Украины.
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Запись разговоров по делу Шеремета отправили на экспертизу
"Мы терпеливо ждали, когда же к нам установленным порядком обратится украинская сторона за правовой помощью, как она и заявляла, чтобы провести объективную проверку. Поскольку до настоящего времени так никто и не обратился, в их желании быть объективными возникают резонные сомнения и дальше ждать, наверное, не имеет смысла", - заявил пресс-секретарь.
По его словам, белорусской стороне хорошо знаком Макар, поэтому в Минске "с определенным скепсисом наблюдали за всей возней, которая раскрутилась вокруг его высказываний", и отметили реакцию украинских коллег, которые "чуть ли не решили выстроить на этом целое новое расследование", причем "исключительно по политическим причинам".
"У нас есть убедительные свидетельства, в том числе аудиозапись, которая недвусмысленно демонстрирует явные мошеннические цели данного дельца (Макара – ред.). Чтобы не быть голословными, мы сегодня же готовы придать их гласности… Подчеркну, что по линии соответствующих служб материалы переданы Польше, Литве и Германии. В случае поступления готовы рассмотреть и обращение украинской стороны", - заявил пресс-секретарь.
Он уточнил также, что Макар трижды обращался в белорусское посольство в Литве летом 2020 года. По словам Глаза, из этих обращений "совершенно понятны все его мотивы".
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На Украине заявили о наличии информации о заказчиках убийства Шеремета
Позже во вторник МИД Белоруссии разместил на своей странице аудиозапись, на которой, по его данным, сотрудник посольства республики в Литве разговаривает с Макаром. На записи человек предлагает за внушительное денежное вознаграждение предоставлять белорусской стороне определенную информацию.
В декабре 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны по меньшей мере пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Три человека были задержаны. Основной версией убийства следствие назвало дестабилизацию социально-политической ситуации в стране. Позже адвокат одного из подозреваемых Андрея Антоненко Леонид Маслов сообщил о смене формулировки подозрения по данному делу, согласно которой организаторами убийства считаются неустановленные лица, которые действовали по личным мотивам. Позже адвокат подозреваемой Яны Дугарь Николай Ореховский заявил, что досудебное расследование по делу об убийстве Шеремета завершено.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около 10 лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
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