Тихановская предложила ОБСЕ организовать диалог по кризису в Белоруссии
© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская провела в понедельник онлайн-встречу с послами ЕС в ОБСЕ и призвала организацию создать площадку для диалога по разрешению политического кризиса в республике, сообщается на сайте политика.
"Светлана Тихановская предложила ОБСЕ взять на себя организацию инклюзивного диалога для решения кризиса в Беларуси. ОБСЕ может создать контактную площадку и начать с экспертного круглого стола с участием ЕС, демократических сил Беларуси и КС, а также представителей режима (действующего президента Александра - ред.) Лукашенко", - говорится в сообщении.
Там приводятся слова Тихановской, что БДИПЧ ОБСЕ – центральная организация, которая может помочь в организации новых свободных выборов по международным стандартам и под международным наблюдением. "Мы рассчитываем провести выборы за 45 дней, и нам нужна помощь в этом", – заявила Тихановская.
Согласно сообщению, послы ОБСЕ и Тихановская обсудили реализацию Московского Механизма ОБСЕ и создание международного органа по расследованию якобы имевших место "преступлений режима Лукашенко".
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская.
По инициативе Тихановской в Белоруссии был создан координационный совет по транзиту власти. Тихановская и члены президиума координационного совета являются в республике фигурантами уголовных дел, в том числе по факту создания экстремистского формирования и руководства им с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Ряд оппозиционных политиков и сама Тихановская уехали за границу, откуда продолжают свою деятельность. Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России, вместе с детьми она проживает в Литве.
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