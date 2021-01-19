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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210119/belorussiya-1593635202.html
Тихановская предложила ОБСЕ организовать диалог по кризису в Белоруссии
Тихановская предложила ОБСЕ организовать диалог по кризису в Белоруссии
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская провела в понедельник онлайн-встречу с послами ЕС в ОБСЕ и призвала организацию... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T10:45
2021-01-19T10:45
протесты в белоруссии
светлана тихановская
обсе
александр лукашенко
бюро по демократическим институтам и правам человека
евросоюз
белоруссия
вена
литва
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МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская провела в понедельник онлайн-встречу с послами ЕС в ОБСЕ и призвала организацию создать площадку для диалога по разрешению политического кризиса в республике, сообщается на сайте политика."Светлана Тихановская предложила ОБСЕ взять на себя организацию инклюзивного диалога для решения кризиса в Беларуси. ОБСЕ может создать контактную площадку и начать с экспертного круглого стола с участием ЕС, демократических сил Беларуси и КС, а также представителей режима (действующего президента Александра - ред.) Лукашенко", - говорится в сообщении.Там приводятся слова Тихановской, что БДИПЧ ОБСЕ – центральная организация, которая может помочь в организации новых свободных выборов по международным стандартам и под международным наблюдением. "Мы рассчитываем провести выборы за 45 дней, и нам нужна помощь в этом", – заявила Тихановская.Согласно сообщению, послы ОБСЕ и Тихановская обсудили реализацию Московского Механизма ОБСЕ и создание международного органа по расследованию якобы имевших место "преступлений режима Лукашенко".В сообщении говорится, что встречу организовала делегация Евросоюза в ОБСЕ и постоянный представитель ЕС Раса Остравскайте. Это не первая встреча Тихановской в ОБСЕ, она уже выступала перед послами ОБСЕ в Вене в ноябре, а также в парламентской ассамблее ОБСЕ.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская.По инициативе Тихановской в Белоруссии был создан координационный совет по транзиту власти. Тихановская и члены президиума координационного совета являются в республике фигурантами уголовных дел, в том числе по факту создания экстремистского формирования и руководства им с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Ряд оппозиционных политиков и сама Тихановская уехали за границу, откуда продолжают свою деятельность. Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России, вместе с детьми она проживает в Литве.
https://ria.ru/20210111/belorussiya-1592645786.html
https://ria.ru/20210116/lukashenko-1593351914.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210110/belorussiya-1592478181.html
белоруссия
вена
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светлана тихановская, обсе, александр лукашенко, бюро по демократическим институтам и правам человека, евросоюз, белоруссия, вена, литва, в мире

Тихановская предложила ОБСЕ организовать диалог по кризису в Белоруссии

10:45 19.01.2021
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская провела в понедельник онлайн-встречу с послами ЕС в ОБСЕ и призвала организацию создать площадку для диалога по разрешению политического кризиса в республике, сообщается на сайте политика.
"Светлана Тихановская предложила ОБСЕ взять на себя организацию инклюзивного диалога для решения кризиса в Беларуси. ОБСЕ может создать контактную площадку и начать с экспертного круглого стола с участием ЕС, демократических сил Беларуси и КС, а также представителей режима (действующего президента Александра - ред.) Лукашенко", - говорится в сообщении.
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Там приводятся слова Тихановской, что БДИПЧ ОБСЕ – центральная организация, которая может помочь в организации новых свободных выборов по международным стандартам и под международным наблюдением. "Мы рассчитываем провести выборы за 45 дней, и нам нужна помощь в этом", – заявила Тихановская.
Согласно сообщению, послы ОБСЕ и Тихановская обсудили реализацию Московского Механизма ОБСЕ и создание международного органа по расследованию якобы имевших место "преступлений режима Лукашенко".
В сообщении говорится, что встречу организовала делегация Евросоюза в ОБСЕ и постоянный представитель ЕС Раса Остравскайте. Это не первая встреча Тихановской в ОБСЕ, она уже выступала перед послами ОБСЕ в Вене в ноябре, а также в парламентской ассамблее ОБСЕ.
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После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская.
По инициативе Тихановской в Белоруссии был создан координационный совет по транзиту власти. Тихановская и члены президиума координационного совета являются в республике фигурантами уголовных дел, в том числе по факту создания экстремистского формирования и руководства им с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Ряд оппозиционных политиков и сама Тихановская уехали за границу, откуда продолжают свою деятельность. Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России, вместе с детьми она проживает в Литве.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяОБСЕАлександр ЛукашенкоБюро по демократическим институтам и правам человекаЕвросоюзБелоруссияВенаЛитваВ мире
 
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