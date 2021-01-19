https://ria.ru/20210119/bankrotstvo-1593646032.html
Бывшего производителя телевизоров "Рубин" потребовали признать банкротом
Бывшего производителя телевизоров "Рубин" потребовали признать банкротом
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление ФНС, требующей признать банкротом АО "Московский телевизионный завод "Рубин", которое раньше производило... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T11:45
2021-01-19T11:45
2021-01-19T11:47
федеральная налоговая служба (фнс россии)
москва
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152429/58/1524295828_0:135:3076:1865_1920x0_80_0_0_c7b3ac7c2168c3448b94d0338996360a.jpg
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление ФНС, требующей признать банкротом АО "Московский телевизионный завод "Рубин", которое раньше производило телевизоры, а сейчас занимается строительством и управлением коммерческой недвижимостью.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, заявление столичной инспекции ФНС №30 поступило в суд 18 января, к рассмотрению оно пока не принято. Сумма задолженности МТЗ "Рубин" перед бюджетом в карточке дела пока не указана.Московский телевизионный завод "Рубин" - один из ведущих производителей телевизоров в СССР. С 2003 года перестал производить телевизоры и переключился на девелопмент и управление недвижимостью. Ранее МТЗ "Рубин" владел торговыми комплексами "Горбушкин двор" и "Филион", которые в 2011 году, по сообщениям деловых СМИ, продал бенефициару банка "Югра" Алексею Хотину.
https://ria.ru/20210114/scheta-1593033580.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/152429/58/1524295828_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_dba69b7a4ea587fdc264a7e46cc0e548.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная налоговая служба (фнс россии), москва, экономика