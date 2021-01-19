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МСП Банк и Корпорация МСП поддержали производителя энергооборудования
МСП Банк и Корпорация МСП поддержали производителя энергооборудования
МСП Банк и Корпорация МСП оказали финансовую поддержку самарскому предприятию, производящему энергетическое оборудование, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T15:31
2021-01-19T15:31
2021-01-19T15:31
корпорация мсп
мсп банк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. МСП Банк и Корпорация МСП оказали финансовую поддержку самарскому предприятию, производящему энергетическое оборудование, сообщает пресс-служба банка.МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, открыл компании "Блисс-Инжиниринг" кредитную линию на сумму 50 миллионов рублей в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития РФ. Кредитная линия обеспечена гарантией Корпорации МСП на сумму 17,5 миллионов рублей и поручительством региональной гарантийной организации (РГО)."Фокус нашей совместной с МСП Банком и РГО деятельности направлен на применение удобного и простого для предпринимателя процесса получения финансовой поддержки. При этом сейчас особенно важно создавать условия для снижения долговой нагрузки на бизнес, поэтому предприняты необходимые меры для снижения ставок по кредитам. В рамках национального проекта по поддержке МСП в 2021 году запланировано предоставление кредитов по ставке не более 7% годовых", – приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.Полученные средства ООО "Блисс-Инжиниринг" направит на закупку материалов, сырья и комплектующих, что позволит предприятию увеличить объемы выпуска оборудования для распределения электроэнергии. Как ожидается, финансовая поддержка поможет компании, заключившей в прошлом году ряд новых контрактов, исполнить их в намеченные сроки, а также обеспечить дальнейшее развитие производства."Блисс-Инжиниринг" специализируется на производстве распределительных устройств низкого и среднего напряжения, модульных комплектных трансформаторных подстанций (КТП) и технологических блок-боксов. Компания реализует комплексные решения, начиная от обследования объектов, составления технического задания и заканчивая сдачей "под ключ" с сервисным обслуживанием и сопровождением.
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корпорация мсп, мсп банк, новости компаний - экономика
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости
. МСП Банк
и Корпорация МСП оказали финансовую поддержку самарскому предприятию, производящему энергетическое оборудование, сообщает пресс-служба банка.
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, открыл компании "Блисс-Инжиниринг" кредитную линию на сумму 50 миллионов рублей в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития РФ. Кредитная линия обеспечена гарантией Корпорации МСП на сумму 17,5 миллионов рублей и поручительством региональной гарантийной организации (РГО).
"Фокус нашей совместной с МСП Банком и РГО деятельности направлен на применение удобного и простого для предпринимателя процесса получения финансовой поддержки. При этом сейчас особенно важно создавать условия для снижения долговой нагрузки на бизнес, поэтому предприняты необходимые меры для снижения ставок по кредитам. В рамках национального проекта по поддержке МСП в 2021 году запланировано предоставление кредитов по ставке не более 7% годовых", – приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.
Полученные средства ООО "Блисс-Инжиниринг" направит на закупку материалов, сырья и комплектующих, что позволит предприятию увеличить объемы выпуска оборудования для распределения электроэнергии. Как ожидается, финансовая поддержка поможет компании, заключившей в прошлом году ряд новых контрактов, исполнить их в намеченные сроки, а также обеспечить дальнейшее развитие производства.
"Блисс-Инжиниринг" специализируется на производстве распределительных устройств низкого и среднего напряжения, модульных комплектных трансформаторных подстанций (КТП) и технологических блок-боксов. Компания реализует комплексные решения, начиная от обследования объектов, составления технического задания и заканчивая сдачей "под ключ" с сервисным обслуживанием и сопровождением.