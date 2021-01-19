https://ria.ru/20210119/bank-1593693915.html

МСП Банк и Корпорация МСП поддержали производителя энергооборудования

МСП Банк и Корпорация МСП поддержали производителя энергооборудования

МСП Банк и Корпорация МСП оказали финансовую поддержку самарскому предприятию, производящему энергетическое оборудование, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T15:31

2021-01-19T15:31

2021-01-19T15:31

корпорация мсп

мсп банк

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568544307_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ef32fb51724f41c3ca8378966c5302aa.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. МСП Банк и Корпорация МСП оказали финансовую поддержку самарскому предприятию, производящему энергетическое оборудование, сообщает пресс-служба банка.МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, открыл компании "Блисс-Инжиниринг" кредитную линию на сумму 50 миллионов рублей в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития РФ. Кредитная линия обеспечена гарантией Корпорации МСП на сумму 17,5 миллионов рублей и поручительством региональной гарантийной организации (РГО)."Фокус нашей совместной с МСП Банком и РГО деятельности направлен на применение удобного и простого для предпринимателя процесса получения финансовой поддержки. При этом сейчас особенно важно создавать условия для снижения долговой нагрузки на бизнес, поэтому предприняты необходимые меры для снижения ставок по кредитам. В рамках национального проекта по поддержке МСП в 2021 году запланировано предоставление кредитов по ставке не более 7% годовых", – приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.Полученные средства ООО "Блисс-Инжиниринг" направит на закупку материалов, сырья и комплектующих, что позволит предприятию увеличить объемы выпуска оборудования для распределения электроэнергии. Как ожидается, финансовая поддержка поможет компании, заключившей в прошлом году ряд новых контрактов, исполнить их в намеченные сроки, а также обеспечить дальнейшее развитие производства."Блисс-Инжиниринг" специализируется на производстве распределительных устройств низкого и среднего напряжения, модульных комплектных трансформаторных подстанций (КТП) и технологических блок-боксов. Компания реализует комплексные решения, начиная от обследования объектов, составления технического задания и заканчивая сдачей "под ключ" с сервисным обслуживанием и сопровождением.

https://ria.ru/20201225/bank-1590934668.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, мсп банк, новости компаний - экономика