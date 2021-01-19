https://ria.ru/20210119/avtomobili-1593647124.html
FAW и Audi запустили в КНР совместный проект производства электромобилей
FAW и Audi запустили в КНР совместный проект производства электромобилей
Первая китайская автомобилестроительная компания (FAW), компания Audi и администрация города Чанчунь, административного центра провинции Цзилинь, запустили... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T12:05
2021-01-19T12:05
2021-01-19T12:05
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китай
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МОСКВА, 19 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Первая китайская автомобилестроительная компания (FAW), компания Audi и администрация города Чанчунь, административного центра провинции Цзилинь, запустили совместный проект по производству электромобилей.Согласно соглашению, заключенному тремя сторонами, в рамках проекта планируется внедрение архитектуры Premium Platform Electric. Ожидается, что производство будет запущено в 2024 году на автозаводе в Чанчуне. Его строительство обойдется в более чем 30 миллиардов юаней.На сегодняшний день автоконцерн Audi поставил на китайский рынок примерно 7 миллионов автомобилей. Совместная компания FAW-Audi за прошлый год продала в Китае 726 288 автомобилей, что стало рекордным показателем за последние 30 с лишним лет с момента выхода Audi на китайский рынок.
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