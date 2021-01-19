https://ria.ru/20210119/avtomobili-1593647124.html

FAW и Audi запустили в КНР совместный проект производства электромобилей

FAW и Audi запустили в КНР совместный проект производства электромобилей

Первая китайская автомобилестроительная компания (FAW), компания Audi и администрация города Чанчунь, административного центра провинции Цзилинь, запустили... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T12:05

2021-01-19T12:05

2021-01-19T12:05

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китай

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МОСКВА, 19 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Первая китайская автомобилестроительная компания (FAW), компания Audi и администрация города Чанчунь, административного центра провинции Цзилинь, запустили совместный проект по производству электромобилей.Согласно соглашению, заключенному тремя сторонами, в рамках проекта планируется внедрение архитектуры Premium Platform Electric. Ожидается, что производство будет запущено в 2024 году на автозаводе в Чанчуне. Его строительство обойдется в более чем 30 миллиардов юаней.На сегодняшний день автоконцерн Audi поставил на китайский рынок примерно 7 миллионов автомобилей. Совместная компания FAW-Audi за прошлый год продала в Китае 726 288 автомобилей, что стало рекордным показателем за последние 30 с лишним лет с момента выхода Audi на китайский рынок.

https://ria.ru/20210118/sudostroenie-1593483708.html

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, китай