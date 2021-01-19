https://ria.ru/20210119/avtomobil-1593753452.html
На юге Москвы загорелся автомобиль
На юге Москвы загорелся автомобиль
Автомобиль загорелся в районе Нагатинской набережной на юге Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T22:08
2021-01-19T22:08
2021-01-19T22:08
москва
происшествия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Автомобиль загорелся в районе Нагатинской набережной на юге Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале."Автомобиль загорелся на Кленовом бульваре, 2 в районе Нагатинской набережной. На месте работают оперативные службы. Детали уточняются", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210113/dtp-1592864995.html
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москва, происшествия