https://ria.ru/20210119/avtomobil-1593753452.html

На юге Москвы загорелся автомобиль

На юге Москвы загорелся автомобиль

Автомобиль загорелся в районе Нагатинской набережной на юге Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T22:08

2021-01-19T22:08

2021-01-19T22:08

москва

происшествия

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Автомобиль загорелся в районе Нагатинской набережной на юге Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале."Автомобиль загорелся на Кленовом бульваре, 2 в районе Нагатинской набережной. На месте работают оперативные службы. Детали уточняются", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210113/dtp-1592864995.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия