Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210119/avtokredit-1593727438.html
ВТБ запустил оформление автокредита в мобильном банке
ВТБ запустил оформление автокредита в мобильном банке
Банк ВТБ (ПАО) внедряет онлайн-покупку автомобиля в кредит, теперь заемщики могут подать заявку на получение средств в мобильном банке, сообщает ВТБ. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T19:29
2021-01-19T19:29
втб
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593725510_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f1206f8c12104fdc38a7fc9be6862256.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Банк ВТБ (ПАО) внедряет онлайн-покупку автомобиля в кредит, теперь заемщики могут подать заявку на получение средств в мобильном банке, сообщает ВТБ.В приложении ВТБ Онлайн (4+) появилась новая анкета для оформления заявки на автокредит, в которой клиент указывает марку и модель транспортного средства, его стоимость, размер первоначального взноса, сумму и срок кредита, после чего дает согласие на обработку данных и получает СМС с окончательным решением. При одобрении кредита потребуется один раз посетить офис банка или автосалон партнера – для подписания документов.На первом этапе сервис доступен для пользователей Android, с февраля – для iOS.На сайте ВТБ представлено 19 марок новых автомобилей, а также автомобили с пробегом, которые можно приобрести в кредит или забронировать перед покупкой у автосалонов-партнеров банка.
https://ria.ru/20210115/vtb-1593174854.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593725510_140:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_c5c93a507a85ad68d6715adaaa00b67c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
втб, новости компаний - экономика

ВТБ запустил оформление автокредита в мобильном банке

19:29 19.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей ФилипповРабота автосалона в Москве
Работа автосалона в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Банк ВТБ (ПАО) внедряет онлайн-покупку автомобиля в кредит, теперь заемщики могут подать заявку на получение средств в мобильном банке, сообщает ВТБ.
В приложении ВТБ Онлайн (4+) появилась новая анкета для оформления заявки на автокредит, в которой клиент указывает марку и модель транспортного средства, его стоимость, размер первоначального взноса, сумму и срок кредита, после чего дает согласие на обработку данных и получает СМС с окончательным решением.
При одобрении кредита потребуется один раз посетить офис банка или автосалон партнера – для подписания документов.
На первом этапе сервис доступен для пользователей Android, с февраля – для iOS.
"Привычная модель покупки автомобиля в салоне, как и получение кредита, на фоне пандемии существенно изменилась – клиенты готовы приобретать автомобили 100% дистанционно. Мы упрощаем этот процесс и переводим его в онлайн, это стратегически важная для нас задача. С сегодняшнего дня в ВТБ можно оформить автокредит в мобильном приложении, что становится финальным шагом по созданию нами полностью цифровой выдачи кредита. Такую возможность мы запустим в первом полугодии – клиенты смогут удаленно провести подписание всех документов, а позже забрать машину в автосалоне или заказать ее с доставкой на дом", – приводятся в сообщении слова начальник управления "Автокредитование" ВТБ Ивана Жигарева.
На сайте ВТБ представлено 19 марок новых автомобилей, а также автомобили с пробегом, которые можно приобрести в кредит или забронировать перед покупкой у автосалонов-партнеров банка.
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 12:44
ВТБ вновь стал лауреатом премии Global Finance
 
ВТБНовости компаний - Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:55На строительном рынке в Москве вспыхнул пожар
06:49Экс-министр экономики Украины предрек стране дефолт
06:48Сотрудники администрации Байдена будут ежедневно делать тест на COVID-19
06:45Представлено расписание инаугурации Байдена
06:44ВОЗ зафиксировала рекордную смертность от COVID-19
06:17Медик рассказал, кому не следует носить респираторы с клапанами
06:12На МКАД столкнулись три автомобиля
06:04Последнее сообщение умирающего от COVID-19 мужчины поразило его сына
05:57В Приморье госпитализировали трех подростков, надышавшихся газом
05:45Трамп покинет Вашингтон перед инаугурацией Байдена
05:25WSJ: Трамп обсуждал создание новой политической партии
05:24Чукотка продлила ограничительные меры по коронавирусу
05:22Twitter заблокировал страницу нового парламента Венесуэлы
04:04Вдова Грачевского опубликовала резкий пост после похорон режиссера
04:03МВД не планирует увеличивать штраф за незастрахованный автомобиль
03:55Опрос: 47% американцев считают Трампа одним из худших президентов
03:40Стало известно, кто сыграет Небулу в четвертом "Торе"
03:29Посольство РФ требует устранить неполадки со связью генконсульства в США
03:17В ДНР готовы повторно провести референдум о статусе Донбасса
03:03В России разработали прибор для поиска драгметаллов на Луне и Марсе
Лента новостейМолния