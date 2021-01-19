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ВТБ запустил оформление автокредита в мобильном банке
ВТБ запустил оформление автокредита в мобильном банке
Банк ВТБ (ПАО) внедряет онлайн-покупку автомобиля в кредит, теперь заемщики могут подать заявку на получение средств в мобильном банке, сообщает ВТБ. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T19:29
2021-01-19T19:29
2021-01-19T19:29
втб
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Банк ВТБ (ПАО) внедряет онлайн-покупку автомобиля в кредит, теперь заемщики могут подать заявку на получение средств в мобильном банке, сообщает ВТБ.В приложении ВТБ Онлайн (4+) появилась новая анкета для оформления заявки на автокредит, в которой клиент указывает марку и модель транспортного средства, его стоимость, размер первоначального взноса, сумму и срок кредита, после чего дает согласие на обработку данных и получает СМС с окончательным решением. При одобрении кредита потребуется один раз посетить офис банка или автосалон партнера – для подписания документов.На первом этапе сервис доступен для пользователей Android, с февраля – для iOS.На сайте ВТБ представлено 19 марок новых автомобилей, а также автомобили с пробегом, которые можно приобрести в кредит или забронировать перед покупкой у автосалонов-партнеров банка.
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втб, новости компаний - экономика
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости.
Банк ВТБ
(ПАО) внедряет онлайн-покупку автомобиля в кредит, теперь заемщики могут подать заявку на получение средств в мобильном банке, сообщает ВТБ.
В приложении ВТБ Онлайн (4+) появилась новая анкета для оформления заявки на автокредит, в которой клиент указывает марку и модель транспортного средства, его стоимость, размер первоначального взноса, сумму и срок кредита, после чего дает согласие на обработку данных и получает СМС с окончательным решением.
При одобрении кредита потребуется один раз посетить офис банка или автосалон партнера – для подписания документов.
На первом этапе сервис доступен для пользователей Android
, с февраля – для iOS
.
"Привычная модель покупки автомобиля в салоне, как и получение кредита, на фоне пандемии существенно изменилась – клиенты готовы приобретать автомобили 100% дистанционно. Мы упрощаем этот процесс и переводим его в онлайн, это стратегически важная для нас задача. С сегодняшнего дня в ВТБ можно оформить автокредит в мобильном приложении, что становится финальным шагом по созданию нами полностью цифровой выдачи кредита. Такую возможность мы запустим в первом полугодии – клиенты смогут удаленно провести подписание всех документов, а позже забрать машину в автосалоне или заказать ее с доставкой на дом", – приводятся в сообщении слова начальник управления "Автокредитование" ВТБ Ивана Жигарева.
На сайте ВТБ представлено 19 марок новых автомобилей, а также автомобили с пробегом, которые можно приобрести в кредит или забронировать перед покупкой у автосалонов-партнеров банка.