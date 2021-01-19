https://ria.ru/20210119/avtokredit-1593727438.html

ВТБ запустил оформление автокредита в мобильном банке

ВТБ запустил оформление автокредита в мобильном банке

Банк ВТБ (ПАО) внедряет онлайн-покупку автомобиля в кредит, теперь заемщики могут подать заявку на получение средств в мобильном банке, сообщает ВТБ. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T19:29

2021-01-19T19:29

2021-01-19T19:29

втб

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Банк ВТБ (ПАО) внедряет онлайн-покупку автомобиля в кредит, теперь заемщики могут подать заявку на получение средств в мобильном банке, сообщает ВТБ.В приложении ВТБ Онлайн (4+) появилась новая анкета для оформления заявки на автокредит, в которой клиент указывает марку и модель транспортного средства, его стоимость, размер первоначального взноса, сумму и срок кредита, после чего дает согласие на обработку данных и получает СМС с окончательным решением. При одобрении кредита потребуется один раз посетить офис банка или автосалон партнера – для подписания документов.На первом этапе сервис доступен для пользователей Android, с февраля – для iOS.На сайте ВТБ представлено 19 марок новых автомобилей, а также автомобили с пробегом, которые можно приобрести в кредит или забронировать перед покупкой у автосалонов-партнеров банка.

https://ria.ru/20210115/vtb-1593174854.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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