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https://ria.ru/20210119/avstraliya-1593657425.html
Эксперты считают, что Австралия не будет принимать туристов в 2021 году
Эксперты считают, что Австралия не будет принимать туристов в 2021 году
Глава департамента здравоохранения Австралии профессор Брендан Мерфи считает, что в этом году международные путешествия в страну и из нее вряд ли будут... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T15:32
2021-01-19T15:32
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Глава департамента здравоохранения Австралии профессор Брендан Мерфи считает, что в этом году международные путешествия в страну и из нее вряд ли будут возможны, сообщает АТОР."Ответ, вероятно, — нет. Даже если мы вакцинируем большую часть населения, мы не знаем, предотвратит ли это передачу вируса", — сказал он, отвечая на вопрос о возможном открытии границ.С начала пандемии в стране заболели COVID-19 более 22 тысяч местных жителей, 909 скончались. Эпицентр заражений — Сидней, поэтому другие штаты ввели ограничения на поездки туда. Программу прививок власти планируют запустить в феврале.Туроператоры отмечают, что Австралия — нишевое и дорогое направление. Ежегодно туда отправлялись примерно 17 тысяч россиян.
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туристы, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, австралия, сидней

Эксперты считают, что Австралия не будет принимать туристов в 2021 году

15:32 19.01.2021
 
© Depositphotos / stanciuc1Жираф в зоопарке Таронга Сиднее
Жираф в зоопарке Таронга Сиднее - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© Depositphotos / stanciuc1
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Глава департамента здравоохранения Австралии профессор Брендан Мерфи считает, что в этом году международные путешествия в страну и из нее вряд ли будут возможны, сообщает АТОР.
"Ответ, вероятно, — нет. Даже если мы вакцинируем большую часть населения, мы не знаем, предотвратит ли это передачу вируса", — сказал он, отвечая на вопрос о возможном открытии границ.
С начала пандемии в стране заболели COVID-19 более 22 тысяч местных жителей, 909 скончались. Эпицентр заражений — Сидней, поэтому другие штаты ввели ограничения на поездки туда. Программу прививок власти планируют запустить в феврале.
Туроператоры отмечают, что Австралия — нишевое и дорогое направление. Ежегодно туда отправлялись примерно 17 тысяч россиян.
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