https://ria.ru/20210119/avstraliya-1593657425.html

Эксперты считают, что Австралия не будет принимать туристов в 2021 году

Эксперты считают, что Австралия не будет принимать туристов в 2021 году

Глава департамента здравоохранения Австралии профессор Брендан Мерфи считает, что в этом году международные путешествия в страну и из нее вряд ли будут... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T15:32

2021-01-19T15:32

2021-01-19T15:32

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коронавирус covid-19

туризм

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австралия

сидней

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Глава департамента здравоохранения Австралии профессор Брендан Мерфи считает, что в этом году международные путешествия в страну и из нее вряд ли будут возможны, сообщает АТОР."Ответ, вероятно, — нет. Даже если мы вакцинируем большую часть населения, мы не знаем, предотвратит ли это передачу вируса", — сказал он, отвечая на вопрос о возможном открытии границ.С начала пандемии в стране заболели COVID-19 более 22 тысяч местных жителей, 909 скончались. Эпицентр заражений — Сидней, поэтому другие штаты ввели ограничения на поездки туда. Программу прививок власти планируют запустить в феврале.Туроператоры отмечают, что Австралия — нишевое и дорогое направление. Ежегодно туда отправлялись примерно 17 тысяч россиян.

https://ria.ru/20191206/1561997768.html

австралия

сидней

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2021

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туристы, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, австралия, сидней