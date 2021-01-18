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Лавров назвал травлю Sputnik в Латвии грубейшим нарушением свободы СМИ
Лавров назвал травлю Sputnik в Латвии грубейшим нарушением свободы СМИ
Россия продолжит добиваться от международных структур конкретных действий в ситуации с гонениями на журналистов Sputnik и Baltnews в Латвии, заявил глава МИД... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T11:41
2021-01-18T13:36
россия
медиавойны
сергей лавров
латвия
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Россия продолжит добиваться от международных структур конкретных действий в ситуации с гонениями на журналистов Sputnik и Baltnews в Латвии, заявил глава МИД Сергей Лавров.Министр напомнил, что Москва не просто продекларировала неприятие случившегося, но сделала представления в ООН и ОБСЕ.Русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik.Латвия, предъявлены обвинения в нарушении режима санкций Евросоюза. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде, им грозят штрафы или тюремные сроки.Sputnik.Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не числятся их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы. В России в рамках проекта "Своих не бросаем" в поддержку латвийских журналистов запустили масштабную информационную кампанию.Российский МИД назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
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россия, медиавойны, сергей лавров, латвия

Лавров назвал травлю Sputnik в Латвии грубейшим нарушением свободы СМИ

11:41 18.01.2021 (обновлено: 13:36 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Россия продолжит добиваться от международных структур конкретных действий в ситуации с гонениями на журналистов Sputnik и Baltnews в Латвии, заявил глава МИД Сергей Лавров.

"Когда у нас есть неоспоримые факты грубейшего нарушения свободы СМИ, да еще и с угрозой завести уголовное дело, те механизмы, которые существуют в ооновских правозащитных форматах, не могут оправдать то, что делают с вами", — сказал он на своей ежегодной пресс-конференции, общаясь с журналисткой из Латвии.

Министр напомнил, что Москва не просто продекларировала неприятие случившегося, но сделала представления в ООН и ОБСЕ.
Русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik.Латвия, предъявлены обвинения в нарушении режима санкций Евросоюза. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде, им грозят штрафы или тюремные сроки.
Sputnik.Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не числятся их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы. В России в рамках проекта "Своих не бросаем" в поддержку латвийских журналистов запустили масштабную информационную кампанию.
Российский МИД назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений.
В дипломатическом ведомстве отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
Город Рига - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 10:17
Журналист рассказала о травле работников российских СМИ в Латвии
 
РоссияМедиавойныСергей ЛавровЛатвия
 
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