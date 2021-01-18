https://ria.ru/20210118/zhurnalisty-1593477587.html

Лавров назвал травлю Sputnik в Латвии грубейшим нарушением свободы СМИ

Лавров назвал травлю Sputnik в Латвии грубейшим нарушением свободы СМИ

Россия продолжит добиваться от международных структур конкретных действий в ситуации с гонениями на журналистов Sputnik и Baltnews в Латвии, заявил глава МИД... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T11:41

2021-01-18T11:41

2021-01-18T13:36

россия

медиавойны

сергей лавров

латвия

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Россия продолжит добиваться от международных структур конкретных действий в ситуации с гонениями на журналистов Sputnik и Baltnews в Латвии, заявил глава МИД Сергей Лавров.Министр напомнил, что Москва не просто продекларировала неприятие случившегося, но сделала представления в ООН и ОБСЕ.Русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik.Латвия, предъявлены обвинения в нарушении режима санкций Евросоюза. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде, им грозят штрафы или тюремные сроки.Sputnik.Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не числятся их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы. В России в рамках проекта "Своих не бросаем" в поддержку латвийских журналистов запустили масштабную информационную кампанию.Российский МИД назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.

https://ria.ru/20210115/travlya-1593143975.html

россия

латвия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, медиавойны, сергей лавров, латвия