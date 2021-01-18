https://ria.ru/20210118/zasukha-1593474411.html

Ученый заявил, что пик засухи в Крыму пройден

Ученый заявил, что пик засухи в Крыму пройден

Пик засушливого периода в Крыму, который привел к обмелению водохранилищ, пройден, заявил заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T11:27

2021-01-18T11:27

2021-01-18T11:27

крымский федеральный университет

сергей аксенов (политик)

украина

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Пик засушливого периода в Крыму, который привел к обмелению водохранилищ, пройден, заявил заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета Илья Николенко.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что 2020 год стал одним из самых засушливых для региона за последние 150 лет наблюдений.По его мнению, следующий сухой период в Крыму может наступить через 6-8 лет, поэтому именно на это время лучше ориентироваться для подготовки обоснованных технических и технологических решений по опреснению воды.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома. Населенные пункты переводят на водоснабжение из альтернативных источников – артезианских скважин.Правительство РФ подготовлен комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию будет направлено около 50 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210118/voda-1593467633.html

украина

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крымский федеральный университет, сергей аксенов (политик), украина, общество