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Ученый заявил, что пик засухи в Крыму пройден
Ученый заявил, что пик засухи в Крыму пройден
Пик засушливого периода в Крыму, который привел к обмелению водохранилищ, пройден, заявил заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T11:27
2021-01-18T11:27
крымский федеральный университет
сергей аксенов (политик)
украина
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Пик засушливого периода в Крыму, который привел к обмелению водохранилищ, пройден, заявил заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета Илья Николенко.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что 2020 год стал одним из самых засушливых для региона за последние 150 лет наблюдений.По его мнению, следующий сухой период в Крыму может наступить через 6-8 лет, поэтому именно на это время лучше ориентироваться для подготовки обоснованных технических и технологических решений по опреснению воды.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома. Населенные пункты переводят на водоснабжение из альтернативных источников – артезианских скважин.Правительство РФ подготовлен комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию будет направлено около 50 миллиардов рублей.
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крымский федеральный университет, сергей аксенов (политик), украина, общество

Ученый заявил, что пик засухи в Крыму пройден

11:27 18.01.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАянское водохранилище в Крыму
Аянское водохранилище в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Пик засушливого периода в Крыму, который привел к обмелению водохранилищ, пройден, заявил заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета Илья Николенко.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что 2020 год стал одним из самых засушливых для региона за последние 150 лет наблюдений.
"Сегодня лучше направить силы на улучшение способов сбора и транспортировки воды с естественных источников, так как пик засухи в Крыму уже пройден", - сказал Николенко, слова которого приводит пресс-служба вуза.
По его мнению, следующий сухой период в Крыму может наступить через 6-8 лет, поэтому именно на это время лучше ориентироваться для подготовки обоснованных технических и технологических решений по опреснению воды.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
Вчера, 10:59
Аксенов призвал не рассчитывать на чудеса в проблеме с водой в Крыму
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома. Населенные пункты переводят на водоснабжение из альтернативных источников – артезианских скважин.
Правительство РФ подготовлен комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию будет направлено около 50 миллиардов рублей.
 
Крымский федеральный университетСергей Аксенов (политик)УкраинаОбщество
 
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