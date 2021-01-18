https://ria.ru/20210118/yaponiya-1593454031.html

Премьер Японии заявил о намерении решить вопрос Южных Курил

Премьер Японии заявил о намерении решить вопрос Южных Курил

Правительство Японии будет стремиться к развитию отношений с Россией, включая решение территориальной проблемы, пообещал премьер-министр Ёсихидэ Суга в... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T09:25

2021-01-18T09:25

2021-01-18T13:27

есихидэ суга

джо байден

москва

япония

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576425988_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_ea1f38f4265988a123b484cf3fcb1b17.jpg

ТОКИО, 18 янв — РИА Новости. Правительство Японии будет стремиться к развитию отношений с Россией, включая решение территориальной проблемы, пообещал премьер-министр Ёсихидэ Суга в программной речи, с которой выступил на открытии сессии парламента.Япония претендует на Южные Курилы, называя их северными территориями.Он подчеркнул, что Токио будет добиваться всецелого развития японо-российских отношений, включая заключение мирного договора. Но основой японской дипломатии Суга назвал союзнические отношения с США, выразив стремление как можно скорее встретиться с новым президентом Джо Байденом.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, который страны так и не заключили после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи), на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии двух островов — Хабомаи и Шикотана. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели. Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.

https://ria.ru/20201030/yaponiya-1582210522.html

https://ria.ru/20200930/yaponiya-1577975992.html

москва

япония

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

есихидэ суга, джо байден, москва, япония, сша, в мире