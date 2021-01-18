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Премьер Японии заявил о намерении решить вопрос Южных Курил
Премьер Японии заявил о намерении решить вопрос Южных Курил
Правительство Японии будет стремиться к развитию отношений с Россией, включая решение территориальной проблемы, пообещал премьер-министр Ёсихидэ Суга в... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T09:25
2021-01-18T13:27
есихидэ суга
джо байден
москва
япония
сша
в мире
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ТОКИО, 18 янв — РИА Новости. Правительство Японии будет стремиться к развитию отношений с Россией, включая решение территориальной проблемы, пообещал премьер-министр Ёсихидэ Суга в программной речи, с которой выступил на открытии сессии парламента.Япония претендует на Южные Курилы, называя их северными территориями.Он подчеркнул, что Токио будет добиваться всецелого развития японо-российских отношений, включая заключение мирного договора. Но основой японской дипломатии Суга назвал союзнические отношения с США, выразив стремление как можно скорее встретиться с новым президентом Джо Байденом.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, который страны так и не заключили после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи), на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии двух островов — Хабомаи и Шикотана. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели. Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.
https://ria.ru/20201030/yaponiya-1582210522.html
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есихидэ суга, джо байден, москва, япония, сша, в мире

Премьер Японии заявил о намерении решить вопрос Южных Курил

09:25 18.01.2021 (обновлено: 13:27 18.01.2021)
 
© AP Photo / Shizuo KambayashiЁсихидэ Суга
Ёсихидэ Суга - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Читать ria.ru в
ТОКИО, 18 янв — РИА Новости. Правительство Японии будет стремиться к развитию отношений с Россией, включая решение территориальной проблемы, пообещал премьер-министр Ёсихидэ Суга в программной речи, с которой выступил на открытии сессии парламента.
Япония претендует на Южные Курилы, называя их северными территориями.
"В проблеме северных территорий необходимо поставить точку, не оставляя ее для будущих поколений", — сказал премьер-министр.
Он подчеркнул, что Токио будет добиваться всецелого развития японо-российских отношений, включая заключение мирного договора. Но основой японской дипломатии Суга назвал союзнические отношения с США, выразив стремление как можно скорее встретиться с новым президентом Джо Байденом.
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Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, который страны так и не заключили после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи), на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии двух островов — Хабомаи и Шикотана. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.
Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.
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Есихидэ СугаДжо БайденМоскваЯпонияСШАВ мире
 
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