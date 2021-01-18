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Путин ожидает доклад о выплатах медикам, боровшимся с COVID в праздники
Путин ожидает доклад о выплатах медикам, боровшимся с COVID в праздники
Президент России Владимир Путин до 20 января ждет доклада о соцвыплатах в двойном размере медработникам, которые боролись с коронавирусом в новогодние... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T10:42
2021-01-18T10:42
2021-01-18T10:52
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мишустин
владимир путин
общество
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин до 20 января ждет доклада о соцвыплатах в двойном размере медработникам, которые боролись с коронавирусом в новогодние праздники, сообщается на сайте Кремля.Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 20 января, ответственный за исполнение поручения - премьер-министр России Михаил Мишустин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, владимир путин, общество