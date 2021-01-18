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Путин ожидает доклад о выплатах медикам, боровшимся с COVID в праздники

Путин ожидает доклад о выплатах медикам, боровшимся с COVID в праздники

Президент России Владимир Путин до 20 января ждет доклада о соцвыплатах в двойном размере медработникам, которые боролись с коронавирусом в новогодние... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T10:42

2021-01-18T10:42

2021-01-18T10:52

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мишустин

владимир путин

общество

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин до 20 января ждет доклада о соцвыплатах в двойном размере медработникам, которые боролись с коронавирусом в новогодние праздники, сообщается на сайте Кремля.Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 20 января, ответственный за исполнение поручения - премьер-министр России Михаил Мишустин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, владимир путин, общество