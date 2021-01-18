https://ria.ru/20210118/vykhod-1593485809.html

Лавров оценил возможность пересмотра США решений о выходе из договоров

Лавров оценил возможность пересмотра США решений о выходе из договоров

Россия сохраняет реализм и не будет "пить шампанское" по поводу возможного пересмотра новой администрацией США решений своих предшественников о выходе страны из РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T12:14

2021-01-18T12:14

2021-01-18T12:14

дональд трамп

сергей лавров

воз

юнеско

москва

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591577613_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e0cd7ee3f366ba06eda7e95df1037a33.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия сохраняет реализм и не будет "пить шампанское" по поводу возможного пересмотра новой администрацией США решений своих предшественников о выходе страны из целого ряда многосторонних договоренностей и организаций, заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров."Слышим, кстати, о намерениях пересмотреть решение уходящей администрации США по прекращению участия в целом ряде других многосторонних договоренностей и организаций, таких как ВОЗ, ЮНЕСКО, СПЧ. Посмотрим. Еще раз, мы никаких иллюзий не питаем, не будем "пить шампанское", как недавно кто-то вспоминал события четырехлетней давности", - сказал Лавров на пресс-конференции.Российский министр добавил, что в Москве остаются "реалистами" и по всем вопросам повестки дня, представляющим значимость для человечества у России "есть свои предложения". "Целый ряд из них реализуются", - указал Лавров.За время президентства республиканца Дональда Трампа Соединенные Штаты вышли из ряда крупных международных организаций и соглашений, включая Всемирную организацию здравоохранения, Договор по открытому небу, Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и другие.

https://ria.ru/20210117/zakharova-1593410350.html

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сергей лавров, воз, юнеско, москва, сша, в мире