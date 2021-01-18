https://ria.ru/20210118/vykhod-1593485809.html
Лавров оценил возможность пересмотра США решений о выходе из договоров
Лавров оценил возможность пересмотра США решений о выходе из договоров
Россия сохраняет реализм и не будет "пить шампанское" по поводу возможного пересмотра новой администрацией США решений своих предшественников о выходе страны из РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T12:14
2021-01-18T12:14
2021-01-18T12:14
дональд трамп
сергей лавров
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия сохраняет реализм и не будет "пить шампанское" по поводу возможного пересмотра новой администрацией США решений своих предшественников о выходе страны из целого ряда многосторонних договоренностей и организаций, заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров."Слышим, кстати, о намерениях пересмотреть решение уходящей администрации США по прекращению участия в целом ряде других многосторонних договоренностей и организаций, таких как ВОЗ, ЮНЕСКО, СПЧ. Посмотрим. Еще раз, мы никаких иллюзий не питаем, не будем "пить шампанское", как недавно кто-то вспоминал события четырехлетней давности", - сказал Лавров на пресс-конференции.Российский министр добавил, что в Москве остаются "реалистами" и по всем вопросам повестки дня, представляющим значимость для человечества у России "есть свои предложения". "Целый ряд из них реализуются", - указал Лавров.За время президентства республиканца Дональда Трампа Соединенные Штаты вышли из ряда крупных международных организаций и соглашений, включая Всемирную организацию здравоохранения, Договор по открытому небу, Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и другие.
https://ria.ru/20210117/zakharova-1593410350.html
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дональд трамп, сергей лавров, воз, юнеско, москва, сша, в мире