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В Красноярском крае предпринимателя впервые осудили за грязный воздух
В Красноярском крае предпринимателя впервые осудили за грязный воздух
Владелец предприятия в Красноярском крае впервые осужден за загрязнение воздуха, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T12:35
2021-01-18T12:35
2021-01-18T12:35
красноярский край
емельяновский район
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 18 янв - РИА Новости. Владелец предприятия в Красноярском крае впервые осужден за загрязнение воздуха, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.В ведомстве сообщили, что в Емельяновском районе края было выявлено предприятие, осуществлявшее значительный выброс загрязняющих веществ в окружающую среду. Специалистами были зафиксированы превышения практически в 20 раз максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосфере: свинца - в 18 раз, взвешенных веществ - в 1,9 раза. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 251 Уголовного кодекса "Загрязнение атмосферы".
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красноярский край, емельяновский район, происшествия