https://ria.ru/20210118/vozdukh-1593490668.html

В Красноярском крае предпринимателя впервые осудили за грязный воздух

В Красноярском крае предпринимателя впервые осудили за грязный воздух

Владелец предприятия в Красноярском крае впервые осужден за загрязнение воздуха, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T12:35

2021-01-18T12:35

2021-01-18T12:35

красноярский край

емельяновский район

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 18 янв - РИА Новости. Владелец предприятия в Красноярском крае впервые осужден за загрязнение воздуха, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.В ведомстве сообщили, что в Емельяновском районе края было выявлено предприятие, осуществлявшее значительный выброс загрязняющих веществ в окружающую среду. Специалистами были зафиксированы превышения практически в 20 раз максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосфере: свинца - в 18 раз, взвешенных веществ - в 1,9 раза. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 251 Уголовного кодекса "Загрязнение атмосферы".

https://ria.ru/20210116/utechka-1593288211.html

красноярский край

емельяновский район

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красноярский край, емельяновский район, происшествия