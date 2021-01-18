Алексей Рогозин рассказал, как обеспечить России новые рынки вооружений
01:11 18.01.2021 (обновлено: 01:14 18.01.2021)
© Сергей МамонтовВице-президент по транспортной авиации ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", генеральный директор Авиационного комплекса имени Ильюшина Алексей Рогозин
© Сергей Мамонтов
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. России нужно составить перечень оборонных технологий, которыми она готова поделиться, это позволит освоить новые рынки вооружений, отмечает экс-глава ПАО "Ильюшин", действительный госсоветник 3-го класса Алексей Рогозин.
По его словам, иностранные партнеры все реже готовы платить просто за поставку готовой техники, они хотят локализации производства и помощи в развитии собственных компетенций. В этой ситуации Россия может ограничиться нестабильным экспортом вооружения для узкого круга стран, прежде всего, Индии, Китая и Турции.
"Второй путь — определить и открыто объявить перечень технологий, которыми страна готова делиться и совместно с зарубежными партнерами развивать. Представляется, что только второй путь позволит выйти, в том числе, на быстрорастущие рынки Юго-Восточной Азии и Африки", - пишет Рогозин в статье "Стратегическое управление развитием вооружений", опубликованной в журнале "Арсенал Отечества".
Рогозин подчёркивает, что снижение поставок российским заказчикам может быть компенсировано только ростом объемов международного сотрудничества.
Бывший глава "Ильюшина" добавил, что сейчас у РФ практически отсутствуют примеры технологического экспорта, хотя многие зарубежные партнеры из числа развивающихся стран заинтересованы в освоении технологий, которые по российским меркам могут и не относиться к последнему поколению. "Однако российская сторона, как правило, опасается таких глубоких форм взаимодействия", - подытожил он.