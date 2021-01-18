https://ria.ru/20210118/vooruzheniya-1593438011.html

Алексей Рогозин рассказал, как обеспечить России новые рынки вооружений

Алексей Рогозин рассказал, как обеспечить России новые рынки вооружений

России нужно составить перечень оборонных технологий, которыми она готова поделиться, это позволит освоить новые рынки вооружений, отмечает экс-глава ПАО... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T01:11

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2021-01-18T01:14

россия

алексей рогозин

сергей ильюшин

москва

китай

турция

индия

армия

технологии

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. России нужно составить перечень оборонных технологий, которыми она готова поделиться, это позволит освоить новые рынки вооружений, отмечает экс-глава ПАО "Ильюшин", действительный госсоветник 3-го класса Алексей Рогозин.По его словам, иностранные партнеры все реже готовы платить просто за поставку готовой техники, они хотят локализации производства и помощи в развитии собственных компетенций. В этой ситуации Россия может ограничиться нестабильным экспортом вооружения для узкого круга стран, прежде всего, Индии, Китая и Турции.Рогозин подчёркивает, что снижение поставок российским заказчикам может быть компенсировано только ростом объемов международного сотрудничества.Бывший глава "Ильюшина" добавил, что сейчас у РФ практически отсутствуют примеры технологического экспорта, хотя многие зарубежные партнеры из числа развивающихся стран заинтересованы в освоении технологий, которые по российским меркам могут и не относиться к последнему поколению. "Однако российская сторона, как правило, опасается таких глубоких форм взаимодействия", - подытожил он.

https://ria.ru/20210116/pushkov-1593288713.html

россия

москва

китай

турция

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей рогозин, сергей ильюшин, москва, китай, турция, индия, армия, технологии