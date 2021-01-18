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Алексей Рогозин рассказал, как обеспечить России новые рынки вооружений
Алексей Рогозин рассказал, как обеспечить России новые рынки вооружений
России нужно составить перечень оборонных технологий, которыми она готова поделиться, это позволит освоить новые рынки вооружений, отмечает экс-глава ПАО... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T01:11
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россия
алексей рогозин
сергей ильюшин
москва
китай
турция
индия
армия
технологии
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. России нужно составить перечень оборонных технологий, которыми она готова поделиться, это позволит освоить новые рынки вооружений, отмечает экс-глава ПАО "Ильюшин", действительный госсоветник 3-го класса Алексей Рогозин.По его словам, иностранные партнеры все реже готовы платить просто за поставку готовой техники, они хотят локализации производства и помощи в развитии собственных компетенций. В этой ситуации Россия может ограничиться нестабильным экспортом вооружения для узкого круга стран, прежде всего, Индии, Китая и Турции.Рогозин подчёркивает, что снижение поставок российским заказчикам может быть компенсировано только ростом объемов международного сотрудничества.Бывший глава "Ильюшина" добавил, что сейчас у РФ практически отсутствуют примеры технологического экспорта, хотя многие зарубежные партнеры из числа развивающихся стран заинтересованы в освоении технологий, которые по российским меркам могут и не относиться к последнему поколению. "Однако российская сторона, как правило, опасается таких глубоких форм взаимодействия", - подытожил он.
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россия, алексей рогозин, сергей ильюшин, москва, китай, турция, индия, армия, технологии

Алексей Рогозин рассказал, как обеспечить России новые рынки вооружений

01:11 18.01.2021 (обновлено: 01:14 18.01.2021)
 
© Сергей МамонтовВице-президент по транспортной авиации ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", генеральный директор Авиационного комплекса имени Ильюшина Алексей Рогозин
Вице-президент по транспортной авиации ПАО Объединенная авиастроительная корпорация, генеральный директор Авиационного комплекса имени Ильюшина Алексей Рогозин - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. России нужно составить перечень оборонных технологий, которыми она готова поделиться, это позволит освоить новые рынки вооружений, отмечает экс-глава ПАО "Ильюшин", действительный госсоветник 3-го класса Алексей Рогозин.
По его словам, иностранные партнеры все реже готовы платить просто за поставку готовой техники, они хотят локализации производства и помощи в развитии собственных компетенций. В этой ситуации Россия может ограничиться нестабильным экспортом вооружения для узкого круга стран, прежде всего, Индии, Китая и Турции.

"Второй путь — определить и открыто объявить перечень технологий, которыми страна готова делиться и совместно с зарубежными партнерами развивать. Представляется, что только второй путь позволит выйти, в том числе, на быстрорастущие рынки Юго-Восточной Азии и Африки", - пишет Рогозин в статье "Стратегическое управление развитием вооружений", опубликованной в журнале "Арсенал Отечества".

Рогозин подчёркивает, что снижение поставок российским заказчикам может быть компенсировано только ростом объемов международного сотрудничества.
Бывший глава "Ильюшина" добавил, что сейчас у РФ практически отсутствуют примеры технологического экспорта, хотя многие зарубежные партнеры из числа развивающихся стран заинтересованы в освоении технологий, которые по российским меркам могут и не относиться к последнему поколению. "Однако российская сторона, как правило, опасается таких глубоких форм взаимодействия", - подытожил он.
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РоссияАлексей РогозинСергей ИльюшинМоскваКитайТурцияИндияАрмияТехнологии
 
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