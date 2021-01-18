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В Волжском задержали двух человек по делу о прорыве теплотрассы
В Волжском задержали двух человек по делу о прорыве теплотрассы
Двух руководителей организации, отвечающей за эксплуатацию тепломагистрали в Волжском Волгоградской области, задержали по делу о гибели двух человек при прорыве РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T16:48
2021-01-18T16:48
2021-01-18T16:48
россия
следственный комитет россии (ск рф)
волгоградская область
волжский
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 18 янв - РИА Новости. Двух руководителей организации, отвечающей за эксплуатацию тепломагистрали в Волжском Волгоградской области, задержали по делу о гибели двух человек при прорыве трубы с кипятком, сообщает в понедельник пресс-служба СУ СК по региону.Днем 3 января в Волжском на улице Оломоуцкая прорвало трубу с горячей водой диаметром 600 миллиметров. По данным СК, под воздействием пара и горячей воды разрушилась дорога и образовалась яма, в результате, по данным властей города, пострадали четверо мужчин от 27 до 75 лет. Они были госпитализированы. Один из пострадавших, - 75-летний мужчина, получивший 60% ожогов тела, - умер в больнице. Позднее в больнице умер второй пострадавший - мужчина 65 лет.Возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".По информации СК, тепломагистраль, построенная 36 лет назад, в 2003 году капитально ремонтировали. Срок службы трубопровода истекал в 2023 году, при исследовании трубы, сообщает ведомство, специалисты выяснили, что причиной прорыва стал ее износ.По данным следствия, за данную тепломагистраль отвечали главный инженер и начальник теплового района организации, в чьей эксплуатации находится объект. По данным СК, они не предприняли мер по поддержанию трубы в исправном состоянии и не выявили вовремя повреждений.Отмечается, что решается вопрос об избрании для задержанных меры пресечения в виде ареста.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область, волжский, происшествия
ВОЛГОГРАД, 18 янв - РИА Новости.
Двух руководителей организации, отвечающей за эксплуатацию тепломагистрали в Волжском Волгоградской области
, задержали по делу о гибели двух человек при прорыве трубы с кипятком, сообщает в понедельник пресс-служба СУ СК
по региону.
Днем 3 января в Волжском на улице Оломоуцкая прорвало трубу с горячей водой диаметром 600 миллиметров. По данным СК, под воздействием пара и горячей воды разрушилась дорога и образовалась яма, в результате, по данным властей города, пострадали четверо мужчин от 27 до 75 лет. Они были госпитализированы. Один из пострадавших, - 75-летний мужчина, получивший 60% ожогов тела, - умер в больнице. Позднее в больнице умер второй пострадавший - мужчина 65 лет.
Возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
По информации СК, тепломагистраль, построенная 36 лет назад, в 2003 году капитально ремонтировали. Срок службы трубопровода истекал в 2023 году, при исследовании трубы, сообщает ведомство, специалисты выяснили, что причиной прорыва стал ее износ.
По данным следствия, за данную тепломагистраль отвечали главный инженер и начальник теплового района организации, в чьей эксплуатации находится объект. По данным СК, они не предприняли мер по поддержанию трубы в исправном состоянии и не выявили вовремя повреждений.
"На основании установленных в рамках расследования обстоятельств следователями принято решение о задержании причастных к трагическим событиям работников", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что решается вопрос об избрании для задержанных меры пресечения в виде ареста.