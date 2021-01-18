https://ria.ru/20210118/volzhskiy-1593552714.html

В Волжском задержали двух человек по делу о прорыве теплотрассы

В Волжском задержали двух человек по делу о прорыве теплотрассы

Двух руководителей организации, отвечающей за эксплуатацию тепломагистрали в Волжском Волгоградской области, задержали по делу о гибели двух человек при прорыве РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T16:48

2021-01-18T16:48

2021-01-18T16:48

россия

следственный комитет россии (ск рф)

волгоградская область

волжский

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 18 янв - РИА Новости. Двух руководителей организации, отвечающей за эксплуатацию тепломагистрали в Волжском Волгоградской области, задержали по делу о гибели двух человек при прорыве трубы с кипятком, сообщает в понедельник пресс-служба СУ СК по региону.Днем 3 января в Волжском на улице Оломоуцкая прорвало трубу с горячей водой диаметром 600 миллиметров. По данным СК, под воздействием пара и горячей воды разрушилась дорога и образовалась яма, в результате, по данным властей города, пострадали четверо мужчин от 27 до 75 лет. Они были госпитализированы. Один из пострадавших, - 75-летний мужчина, получивший 60% ожогов тела, - умер в больнице. Позднее в больнице умер второй пострадавший - мужчина 65 лет.Возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".По информации СК, тепломагистраль, построенная 36 лет назад, в 2003 году капитально ремонтировали. Срок службы трубопровода истекал в 2023 году, при исследовании трубы, сообщает ведомство, специалисты выяснили, что причиной прорыва стал ее износ.По данным следствия, за данную тепломагистраль отвечали главный инженер и начальник теплового района организации, в чьей эксплуатации находится объект. По данным СК, они не предприняли мер по поддержанию трубы в исправном состоянии и не выявили вовремя повреждений.Отмечается, что решается вопрос об избрании для задержанных меры пресечения в виде ареста.

https://ria.ru/20210118/buynaksk-1593549696.html

https://ria.ru/20210116/lavina-1593319512.html

россия

волгоградская область

волжский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область, волжский, происшествия