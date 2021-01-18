Вика с железной рукой и характером: хоккеистка без руки покоряет TikTok

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Виктория Красавина родилась без правой руки. В подростковом возрасте девушку стали травить, она замкнулась в себе. А потом нашла друзей в Сети, они поддержали ее и вдохновили на творчество. Сегодня Вика ведет активный образ жизни, много снимается, увлекается кулинарией и даже играет в хоккей. Ее главная мечта сейчас — бионический протез.