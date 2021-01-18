https://ria.ru/20210118/vika-s-zheleznoy-rukoy-i-kharakterom-khokkeistka-bez-ruki-pokoryaet-tik-tok-1593595889.html
Вика с железной рукой и характером: хоккеистка без руки покоряет TikTok
Вика с железной рукой и характером: хоккеистка без руки покоряет TikTok
Виктория Красавина родилась без правой руки. В подростковом возрасте девушку стали травить, она замкнулась в себе. А потом нашла друзей в Сети, они поддержали ее и вдохновили на творчество. Сегодня Вика ведет активный образ жизни, много снимается, увлекается кулинарией и даже играет в хоккей. Ее главная мечта сейчас — бионический протез.
2021-01-18T21:57
2021-01-18T21:57
2021-01-19T00:08
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"Вика с железной рукой и характером": хоккеистка без руки покоряет Tik-Tok
Виктории Красавиной 22 года, она родилась без части правой руки. В подростковом возрасте девушку стали травить, она замкнулась, почти не выходила на улицу. А потом нашла друзей в Сети, они поддержали ее и вдохновили на творчество. Сегодня Вика ведет активный образ жизни, много снимается, увлекается кулинарией и даже играет в хоккей. Ее главная мечта сейчас – бионический протез.
2021-01-18T21:57
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PT3M06S
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видео, видео
Вика с железной рукой и характером: хоккеистка без руки покоряет TikTok
Виктория Красавина родилась без правой руки. В подростковом возрасте девушку стали травить, она замкнулась в себе. А потом нашла друзей в Сети, они поддержали ее и вдохновили на творчество. Сегодня Вика ведет активный образ жизни, много снимается, увлекается кулинарией и даже играет в хоккей. Ее главная мечта сейчас — бионический протез.
2021-01-18T21:57
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PT3M06S
Вика с железной рукой и характером: хоккеистка без руки покоряет TikTok
21:57 18.01.2021 (обновлено: 00:08 19.01.2021)
Виктория Красавина родилась без правой руки. В подростковом возрасте девушку стали травить, она замкнулась в себе. А потом нашла друзей в Сети, они поддержали ее и вдохновили на творчество. Сегодня Вика ведет активный образ жизни, много снимается, увлекается кулинарией и даже играет в хоккей. Ее главная мечта сейчас — бионический протез.