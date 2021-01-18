https://ria.ru/20210118/video-1593540236.html

Появилось видео с места схода лавины на Домбае

Появилось видео с места схода лавины на Домбае

Опубликовано видео с места схода лавины в Карачаево-Черкессии. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T15:51

2021-01-18T15:51

2021-01-18T15:52

происшествия

сход лавины на домбае

россия

карачаево-черкесская республика (кчр)

домбай

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Опубликовано видео с места схода лавины в Карачаево-Черкессии.На кадрах запечатлены участники спасательной операции, которые пытаются услышать голоса пострадавших. Они призывают к тишине.Также на видео попали заваленные снегом вагончики.На еще одной записи показана техника, которая убирает последствия ЧП.Ранее в МЧС сообщили о сходе лавины на курорте Домбай в Карачаево-Черкессии. По предварительным данным, она могла накрыть от четырех до 12 человек. Под лавиной оказались и два вагончика, где располагаются пункты проката снаряжения. Разрушено кафе. На месте работают спецтехника и группировка спасателей.В противолавинной службе сообщили, что снег мог сойти после сейсмического воздействия от другой лавины, которую спустили принудительно в другом месте.

https://ria.ru/20210118/lavina-1593537220.html

россия

домбай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Cход лавины на Домбае: под завалами ищут людей На горнолыжном курорте Карачаево-Черкессии в поселке Домбай произошел сход лавины. Под завалами ищут людей. 2021-01-18T15:51 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сход лавины на домбае, россия, карачаево-черкесская республика (кчр), домбай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)