https://ria.ru/20210118/video-1593540236.html
Появилось видео с места схода лавины на Домбае
Появилось видео с места схода лавины на Домбае
Опубликовано видео с места схода лавины в Карачаево-Черкессии. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T15:51
2021-01-18T15:51
2021-01-18T15:52
происшествия
сход лавины на домбае
россия
карачаево-черкесская республика (кчр)
домбай
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Опубликовано видео с места схода лавины в Карачаево-Черкессии.На кадрах запечатлены участники спасательной операции, которые пытаются услышать голоса пострадавших. Они призывают к тишине.Также на видео попали заваленные снегом вагончики.На еще одной записи показана техника, которая убирает последствия ЧП.Ранее в МЧС сообщили о сходе лавины на курорте Домбай в Карачаево-Черкессии. По предварительным данным, она могла накрыть от четырех до 12 человек. Под лавиной оказались и два вагончика, где располагаются пункты проката снаряжения. Разрушено кафе. На месте работают спецтехника и группировка спасателей.В противолавинной службе сообщили, что снег мог сойти после сейсмического воздействия от другой лавины, которую спустили принудительно в другом месте.
https://ria.ru/20210118/lavina-1593537220.html
россия
домбай
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Cход лавины на Домбае: под завалами ищут людей
На горнолыжном курорте Карачаево-Черкессии в поселке Домбай произошел сход лавины. Под завалами ищут людей.
2021-01-18T15:51
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PT0M59S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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происшествия, сход лавины на домбае, россия, карачаево-черкесская республика (кчр), домбай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)