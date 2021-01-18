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Туризм
https://ria.ru/20210118/vetnam-1593474104.html
Во Вьетнаме пока не ждут иностранных гостей, но готовятся к их приему
Во Вьетнаме пока не ждут иностранных гостей, но готовятся к их приему
Во Вьетнаме не планируют открыть границы для иностранных туристов в ближайшее время, но к их возвращению там готовятся и уже определили одно из обязательных... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T11:39
2021-01-18T11:39
туризм
коронавирус covid-19
туризм
туристы
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
вьетнам
нячанг
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Во Вьетнаме не планируют открыть границы для иностранных туристов в ближайшее время, но к их возвращению там готовятся и уже определили одно из обязательных требований к въезду, сообщает АТОР. Правительство России объявило о возобновлении с 17 января регулярных рейсов во Вьетнам. На текущую дату разрешена перевозка по маршруту Москва-Ханой (два раза в неделю). Однако перелеты будут невозможны еще, как минимум, месяц. Из-за новых вспышек COVID-19 в мире и появления новых штаммов коронавируса Вьетнам в начале января 2021 года приостановил все международные коммерческие рейсы. По заявлению властей, исключения сделаны только для репатриационных полетов и специальных, одобренных Минздравом, МИД, Минобороны и министерством транспорта страны. Все прибывающие из-за рубежа обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию.Приостановка международного авиасообщения официально объявлена до окончания праздников, связанных со встречей нового года Тет (10-16 февраля). Но и после этого лишь будет "изучена" возможность его возобновления, а ограничения сохранятся.В качестве аргумента жестких требований по въезду международных путешесвенников правительство Вьетнама называет успешную борьбу с COVID-19: на 16 января в стране было зарегистрировано только 1537 случаев заражения и 35 смертей, и за последние 44 дня не было зафиксировано ни одного нового заболевшего.На общенациональном туристическом форуме Вьетнама, прошедшем на минувшей неделе, было заявлено, что сроки возвращения иностранного туризма остаются неясными, так как ключевые въездные рынки фиксируют высокую статистику COVID-19. По этой причине туркомпаниям страны были даны рекомендации "переориентироваться на внутренний рынок", чтобы избежать дальнейших убытков. Туроператоры даже призывали власти Вьетнама с ноября открыть для российских гостей курорт Нячанг, но этого не произошло.По данным Вьетнамской национальной администрации туризма (VNAT), в 2020 году на отзыв лицензий подали заявления 338 фирм, потеряли работу или доходы около 60 процентов сотрудников туротрасли.В 2020 году Вьетнам посетили 3,83 миллиона иностранных гостей, что на 76 процентов меньше, чем в 2019 году. Доходы от туризма упали на 56 процентов — до 13,5 миллиарда долларов.Тем не менее, к возвращению иностранцев в стране готовятся. Уже известно, что одним из условий приема зарубежных путешественников станет их обязательное медицинское страхование для покрытия расходов, связанных с COVID-19. Но, по мнению экспертов, это требование окажется далеко не единственным.
https://ria.ru/20210118/oka-1593024359.html
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, вьетнам, нячанг

Во Вьетнаме пока не ждут иностранных гостей, но готовятся к их приему

11:39 18.01.2021
 
© AP Photo / Hau DinhДевушки в медицинских масках на улице Ханоя, Вьетнам
Девушки в медицинских масках на улице Ханоя, Вьетнам - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© AP Photo / Hau Dinh
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Во Вьетнаме не планируют открыть границы для иностранных туристов в ближайшее время, но к их возвращению там готовятся и уже определили одно из обязательных требований к въезду, сообщает АТОР.
Правительство России объявило о возобновлении с 17 января регулярных рейсов во Вьетнам. На текущую дату разрешена перевозка по маршруту Москва-Ханой (два раза в неделю). Однако перелеты будут невозможны еще, как минимум, месяц.
Из-за новых вспышек COVID-19 в мире и появления новых штаммов коронавируса Вьетнам в начале января 2021 года приостановил все международные коммерческие рейсы. По заявлению властей, исключения сделаны только для репатриационных полетов и специальных, одобренных Минздравом, МИД, Минобороны и министерством транспорта страны. Все прибывающие из-за рубежа обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию.
Приостановка международного авиасообщения официально объявлена до окончания праздников, связанных со встречей нового года Тет (10-16 февраля). Но и после этого лишь будет "изучена" возможность его возобновления, а ограничения сохранятся.
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В качестве аргумента жестких требований по въезду международных путешесвенников правительство Вьетнама называет успешную борьбу с COVID-19: на 16 января в стране было зарегистрировано только 1537 случаев заражения и 35 смертей, и за последние 44 дня не было зафиксировано ни одного нового заболевшего.
На общенациональном туристическом форуме Вьетнама, прошедшем на минувшей неделе, было заявлено, что сроки возвращения иностранного туризма остаются неясными, так как ключевые въездные рынки фиксируют высокую статистику COVID-19. По этой причине туркомпаниям страны были даны рекомендации "переориентироваться на внутренний рынок", чтобы избежать дальнейших убытков.
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Туроператоры даже призывали власти Вьетнама с ноября открыть для российских гостей курорт Нячанг, но этого не произошло.
По данным Вьетнамской национальной администрации туризма (VNAT), в 2020 году на отзыв лицензий подали заявления 338 фирм, потеряли работу или доходы около 60 процентов сотрудников туротрасли.
В 2020 году Вьетнам посетили 3,83 миллиона иностранных гостей, что на 76 процентов меньше, чем в 2019 году. Доходы от туризма упали на 56 процентов — до 13,5 миллиарда долларов.
Тем не менее, к возвращению иностранцев в стране готовятся. Уже известно, что одним из условий приема зарубежных путешественников станет их обязательное медицинское страхование для покрытия расходов, связанных с COVID-19. Но, по мнению экспертов, это требование окажется далеко не единственным.
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