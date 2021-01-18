https://ria.ru/20210118/vaktsiny-1593481962.html

Депутат предложил временный мораторий на вывоз российских вакцин за рубеж

Депутат предложил временный мораторий на вывоз российских вакцин за рубеж

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Сергей Натаров предложил ввести временный мораторий на вывоз вакцин российского производства за рубеж, пока более половины... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T11:58

2021-01-18T11:58

2021-01-18T11:59

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коронавирус covid-19

лдпр

госдума рф

красноярский край

политика

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Сергей Натаров предложил ввести временный мораторий на вывоз вакцин российского производства за рубеж, пока более половины желающих в РФ не будут привиты.По его данным, в частности, в Красноярском крае, Туве желающих привиться гораздо больше, чем имеющихся запасов.При этом парламентарий настаивает на необходимости "усилить разъяснительную работу с населением". "Каждый должен иметь всю информацию для того, чтобы принять решение - ставить вакцину или нет, какие есть противопоказания и побочные действия", - заметил депутат.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

красноярский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, лдпр, госдума рф, красноярский край, политика