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Депутат предложил временный мораторий на вывоз российских вакцин за рубеж
Депутат предложил временный мораторий на вывоз российских вакцин за рубеж
Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Сергей Натаров предложил ввести временный мораторий на вывоз вакцин российского производства за рубеж, пока более половины... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T11:58
2021-01-18T11:58
2021-01-18T11:59
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лдпр
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красноярский край
политика
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Сергей Натаров предложил ввести временный мораторий на вывоз вакцин российского производства за рубеж, пока более половины желающих в РФ не будут привиты.По его данным, в частности, в Красноярском крае, Туве желающих привиться гораздо больше, чем имеющихся запасов.При этом парламентарий настаивает на необходимости "усилить разъяснительную работу с населением". "Каждый должен иметь всю информацию для того, чтобы принять решение - ставить вакцину или нет, какие есть противопоказания и побочные действия", - заметил депутат.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, лдпр, госдума рф, красноярский край, политика