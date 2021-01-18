https://ria.ru/20210118/vaktsinatsiya-1593560782.html

В Саратовской области рассказали о ходе вакцинации от коронавируса

В Саратовской области рассказали о ходе вакцинации от коронавируса

Число жителей Саратовской области, вакцинированных от коронавирусной инфекции, приблизилось к 5 тысячам, сообщил первый замминистра здравоохранения региона... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T17:27

2021-01-18T17:27

2021-01-18T17:27

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "эпиваккорона"

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591207675_0:124:3035:1831_1920x0_80_0_0_55120774d3c92eb6ac3580b38eb7fcdb.jpg

САРАТОВ, 18 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число жителей Саратовской области, вакцинированных от коронавирусной инфекции, приблизилось к 5 тысячам, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов."Всего в регион поступило 9132 дозы, вакциной привито на сегодняшнее утро 4819 пациентов. Данная работа продолжается… Мы прививаем всех жителей региона, выразивших желание и не имеющих противопоказаний… Количество желающих вакцинироваться превышает количество доз вакцины, которое у нас на сегодняшний день есть", - сказал Шувалов в понедельник на брифинге о ситуации с COVID-19 в регионе.Он уточнил, что по разнарядке министерства здравоохранения РФ регион ожидает еще 35 тысяч доз вакцины от коронавируса до конца января и еще до 130 тысяч доз - до конца февраля.Замминистра добавил, что в области работают 66 прививочных пунктов.Минздрав РФ зарегистрировал две российские вакцины - первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, созданную НИЦЭМ имени Гамалеи, "Спутник V" и разработанную центром "Вектор" Роспотребнадзора вакцину "ЭпиВакКорона". С сентября в Саратовскую область поступает вакцина "Спутник V", а в декабре в регион поступило 700 доз вакцины "ЭпиВакКорона".Всего в Саратовской области лабораторно подтвержден 39 951 случай заражения коронавирусом, скончались 479 пациентов с COVID-19, выздоровел 34 331.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), саратовская область, общество