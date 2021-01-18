В Саратовской области рассказали о ходе вакцинации от коронавируса
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак" в процедурном кабинете
САРАТОВ, 18 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число жителей Саратовской области, вакцинированных от коронавирусной инфекции, приблизилось к 5 тысячам, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
"Всего в регион поступило 9132 дозы, вакциной привито на сегодняшнее утро 4819 пациентов. Данная работа продолжается… Мы прививаем всех жителей региона, выразивших желание и не имеющих противопоказаний… Количество желающих вакцинироваться превышает количество доз вакцины, которое у нас на сегодняшний день есть", - сказал Шувалов в понедельник на брифинге о ситуации с COVID-19 в регионе.
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Он уточнил, что по разнарядке министерства здравоохранения РФ регион ожидает еще 35 тысяч доз вакцины от коронавируса до конца января и еще до 130 тысяч доз - до конца февраля.
Замминистра добавил, что в области работают 66 прививочных пунктов.
Минздрав РФ зарегистрировал две российские вакцины - первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, созданную НИЦЭМ имени Гамалеи, "Спутник V" и разработанную центром "Вектор" Роспотребнадзора вакцину "ЭпиВакКорона". С сентября в Саратовскую область поступает вакцина "Спутник V", а в декабре в регион поступило 700 доз вакцины "ЭпиВакКорона".
Всего в Саратовской области лабораторно подтвержден 39 951 случай заражения коронавирусом, скончались 479 пациентов с COVID-19, выздоровел 34 331.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.