https://ria.ru/20210118/vaktsinatsiya-1593557351.html

В Пермском крае рассказали о ходе вакцинации от коронавируса

В Пермском крае рассказали о ходе вакцинации от коронавируса

Более 4 тысяч жителей Пермского края привиты первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба губернатора. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T17:08

2021-01-18T17:08

2021-01-18T17:08

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

дмитрий махонин

коронавирусы

здоровье - общество

пермский край

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ПЕРМЬ, 18 янв - РИА Новости. Более 4 тысяч жителей Пермского края привиты первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба губернатора."По состоянию на 18 января, первым компонентом вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") привиты 4129 человек, проживающих в Прикамье, вторым – 1294 человека", — говорится в сообщении.Ранее власти информировали, что в регион к середине января доставили более 8,5 тысячи доз вакцины "Спутник V". При этом в ближайшие недели должны привезти еще 108 тысяч доз, после этого в крае планируется начать массовую иммунизацию населения. По распоряжению губернатора Дмитрия Махонина, одними из первых вакцинирование проходят врачи "красных зон" стационаров. В краевом минздраве поясняли, что прививку поставили более 3 тысяч пермских медиков. Также в начале января стартовала вакцинация жителей, входящих в группы риска.За время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 35 995 случаев заражения COVID-19, в том числе 295 за последние сутки, в больнице лечение проходят более 1,7 тысячи человек, из них 89 — подключены к ИВЛ, выздоровели 29,4 тысячи пациентов, 2 281 скончался, на карантине остаются более 4,4 тысячи человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

пермский край

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2021-01-18T17:08 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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