https://ria.ru/20210118/vaktsinatsiya-1593552960.html
В Пермском крае хотят привить от COVID-19 1,2 миллиона человек до осени
В Пермском крае хотят привить от COVID-19 1,2 миллиона человек до осени
Власти Пермского края намерены к концу августа 2021 года организовать вакцинацию 1,2 миллиона жителей от COVID-19, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T16:48
2021-01-18T16:48
2021-01-18T16:48
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий махонин
здоровье - общество
пермский край
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ПЕРМЬ, 18 янв - РИА Новости. Власти Пермского края намерены к концу августа 2021 года организовать вакцинацию 1,2 миллиона жителей от COVID-19, сообщил губернатор Дмитрий Махонин."До конца августа планируется провести вакцинацию 1,2 миллиона жителей… Сейчас 21 медучреждение полностью подготовлено к вакцинации: закуплено оборудование, проведено обучение медперсонала, который будет ставить прививки, проведена подготовка выездных бригад", — сказал Махонин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, в ближайшие две недели в Пермский край привезут около 110 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции. Позднее в прививочной кампании будут участвовать 46 медорганизаций.Глава Пермского края добавил, что сейчас власти активно проводят информирование население о способах записи на вакцинацию. "Записаться можно через регистратуру больницы, различные порталы, сайт "Госуслуги", единую службу записи. Да, сейчас скопилась очередь, но всё зависит от объемов поставок вакцины, их ритмичности… Ожидаем новую партию", — сказал губернатор.Ранее власти информировали, что в регион к середине января доставили более 8,5 тысячи доз вакцины "Спутник V", при этом более 4 тысяч жителей Пермского края уже получили её первый компонент.За время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 35 995 случаев заражения COVID-19, в том числе 295 за последние сутки, в больнице лечение проходят более 1,7 тысячи человек, из них 89 подключены к ИВЛ, выздоровели 29,4 тысячи пациентов, 2 281 скончался, на карантине остаются более 4,4 тысячи человек.Всего в Пермском крае проживают чуть более 2,5 миллиона человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий махонин, здоровье - общество, пермский край
ПЕРМЬ, 18 янв - РИА Новости.
Власти Пермского края
намерены к концу августа 2021 года организовать вакцинацию 1,2 миллиона жителей от COVID-19, сообщил губернатор Дмитрий Махонин
.
"До конца августа планируется провести вакцинацию 1,2 миллиона жителей… Сейчас 21 медучреждение полностью подготовлено к вакцинации: закуплено оборудование, проведено обучение медперсонала, который будет ставить прививки, проведена подготовка выездных бригад", — сказал Махонин в эфире телеканала "Россия 24
".
По его словам, в ближайшие две недели в Пермский край привезут около 110 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции. Позднее в прививочной кампании будут участвовать 46 медорганизаций.
Глава Пермского края добавил, что сейчас власти активно проводят информирование население о способах записи на вакцинацию. "Записаться можно через регистратуру больницы, различные порталы, сайт "Госуслуги", единую службу записи. Да, сейчас скопилась очередь, но всё зависит от объемов поставок вакцины, их ритмичности… Ожидаем новую партию", — сказал губернатор.
Ранее власти информировали, что в регион к середине января доставили более 8,5 тысячи доз вакцины "Спутник V", при этом более 4 тысяч жителей Пермского края уже получили её первый компонент.
За время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 35 995 случаев заражения COVID-19, в том числе 295 за последние сутки, в больнице лечение проходят более 1,7 тысячи человек, из них 89 подключены к ИВЛ, выздоровели 29,4 тысячи пациентов, 2 281 скончался, на карантине остаются более 4,4 тысячи человек.
Всего в Пермском крае проживают чуть более 2,5 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.