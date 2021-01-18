Кировская область готова к массовой вакцинации от COVID-19
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Кировская область готова к массовой вакцинации от коронавируса, в регионе развернуто 12 пунктов вакцинации, заявил глава региона Игорь Васильев.
Власти Кировской области планируют получить до 1 марта около 55 тысяч доз вакцины от коронавируса, при этом уже в ближайшее время в регион завезут 18 тысяч доз препарата.
"Регион готов к массовой вакцинации. У нас развернуто 12 пунктов вакцинации, часть из них в районах области, они работают так называемым "кустовым" способом (закрепления территорий – ред.). Уже привили 4400 человек двумя компонентами "Спутник V", - сказал Васильев в понедельник в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что перед Новым годом в Кировской области завершилась вакцинация от гриппа, в ходе которой были привиты почти 600 тысяч человек, так что у медиков есть опыт массовой вакцинации.
Кроме того, добавил глава региона, в Кировской области, где существует филиал Института имени Чумакова, проходят испытания одной из вакцин от коронавируса. "В регионе создан положительный фон вокруг необходимости вакцинации. Граждане могут видеть результаты испытаний, которые проходят в нашем медицинском университете, и в этом смысле мы тоже к началу массовой вакцинации готовы", - подчеркнул Васильев.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, всего в Кировской области с начала пандемии выявлено 29 787 случаев заболевания коронавирусом, 23 608 человек выздоровели, 252 пациента скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.