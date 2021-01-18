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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210118/vaktsinatsiya-1593552259.html
Кировская область готова к массовой вакцинации от COVID-19
Кировская область готова к массовой вакцинации от COVID-19
Кировская область готова к массовой вакцинации от коронавируса, в регионе развернуто 12 пунктов вакцинации, заявил глава региона Игорь Васильев. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T16:46
2021-01-18T16:46
распространение коронавируса
игорь васильев
владимир васильев
кировская область
общество
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Кировская область готова к массовой вакцинации от коронавируса, в регионе развернуто 12 пунктов вакцинации, заявил глава региона Игорь Васильев.Власти Кировской области планируют получить до 1 марта около 55 тысяч доз вакцины от коронавируса, при этом уже в ближайшее время в регион завезут 18 тысяч доз препарата.Он добавил, что перед Новым годом в Кировской области завершилась вакцинация от гриппа, в ходе которой были привиты почти 600 тысяч человек, так что у медиков есть опыт массовой вакцинации.Кроме того, добавил глава региона, в Кировской области, где существует филиал Института имени Чумакова, проходят испытания одной из вакцин от коронавируса. "В регионе создан положительный фон вокруг необходимости вакцинации. Граждане могут видеть результаты испытаний, которые проходят в нашем медицинском университете, и в этом смысле мы тоже к началу массовой вакцинации готовы", - подчеркнул Васильев.По данным сайта стопкоронавирус.рф, всего в Кировской области с начала пандемии выявлено 29 787 случаев заболевания коронавирусом, 23 608 человек выздоровели, 252 пациента скончались.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593524080.html
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игорь васильев, владимир васильев, кировская область, общество

Кировская область готова к массовой вакцинации от COVID-19

16:46 18.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВакцина "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Кировская область готова к массовой вакцинации от коронавируса, в регионе развернуто 12 пунктов вакцинации, заявил глава региона Игорь Васильев.
Власти Кировской области планируют получить до 1 марта около 55 тысяч доз вакцины от коронавируса, при этом уже в ближайшее время в регион завезут 18 тысяч доз препарата.
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"Регион готов к массовой вакцинации. У нас развернуто 12 пунктов вакцинации, часть из них в районах области, они работают так называемым "кустовым" способом (закрепления территорий – ред.). Уже привили 4400 человек двумя компонентами "Спутник V", - сказал Васильев в понедельник в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что перед Новым годом в Кировской области завершилась вакцинация от гриппа, в ходе которой были привиты почти 600 тысяч человек, так что у медиков есть опыт массовой вакцинации.
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Кроме того, добавил глава региона, в Кировской области, где существует филиал Института имени Чумакова, проходят испытания одной из вакцин от коронавируса. "В регионе создан положительный фон вокруг необходимости вакцинации. Граждане могут видеть результаты испытаний, которые проходят в нашем медицинском университете, и в этом смысле мы тоже к началу массовой вакцинации готовы", - подчеркнул Васильев.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, всего в Кировской области с начала пандемии выявлено 29 787 случаев заболевания коронавирусом, 23 608 человек выздоровели, 252 пациента скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаИгорь ВасильевВладимир ВасильевКировская областьОбщество
 
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