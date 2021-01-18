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Глава комитета Госдумы сравнил вакцинацию с крещенскими купаниями
Глава комитета Госдумы сравнил вакцинацию с крещенскими купаниями
Глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов рекомендовал гражданам, которые планируют сделать прививку от COVID-19, взвесить все "за" и "против", РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T16:25
2021-01-18T16:25
2021-01-18T16:25
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов рекомендовал гражданам, которые планируют сделать прививку от COVID-19, взвесить все "за" и "против", а также быть очень "взвешенными и осмотрительными".Также парламентарий сравнил действие вакцины от COVID-19 c крещенскими купаниями, так как в обоих случаях организм человека испытывает стресс. "К этому стрессу (вакцинации – Прим. ред.) тоже надо быть готовым", - заметил Морозов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дмитрий морозов, здоровье - общество, госдума рф