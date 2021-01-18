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Голикова рассказала о ситуации с вакцинацией от коронавируса
Голикова рассказала о ситуации с вакцинацией от коронавируса
До марта 2021 года вакцинация от коронавируса в России будет идти преимущественно препаратом "Спутник V", сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T15:54
2021-01-18T15:54
2021-01-18T15:54
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "эпиваккорона"
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. До марта 2021 года вакцинация от коронавируса в России будет идти преимущественно препаратом "Спутник V", сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."До марта текущего года вакцинация будет осуществляться преимущественно вакциной "Спутник". Начиная с марта месяца - вакцинами "Спутник" и "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" и до конца марта - начала апреля, при обеспечении в феврале соответствующей регистрации, добавится "Ковивак" центра Чумакова", - сказала Голикова на брифинге по вопросам, связанным с началом массовой вакцинации от коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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