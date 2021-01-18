https://ria.ru/20210118/vaktsinatsiya-1593541824.html

Голикова рассказала о ситуации с вакцинацией от коронавируса

Голикова рассказала о ситуации с вакцинацией от коронавируса

До марта 2021 года вакцинация от коронавируса в России будет идти преимущественно препаратом "Спутник V", сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T15:54

2021-01-18T15:54

2021-01-18T15:54

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "эпиваккорона"

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коронавирус в россии

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коронавирусы

здоровье - общество

татьяна голикова

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. До марта 2021 года вакцинация от коронавируса в России будет идти преимущественно препаратом "Спутник V", сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."До марта текущего года вакцинация будет осуществляться преимущественно вакциной "Спутник". Начиная с марта месяца - вакцинами "Спутник" и "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" и до конца марта - начала апреля, при обеспечении в феврале соответствующей регистрации, добавится "Ковивак" центра Чумакова", - сказала Голикова на брифинге по вопросам, связанным с началом массовой вакцинации от коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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