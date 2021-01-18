https://ria.ru/20210118/vaktsinatsiya-1593532352.html

Губернатор: вакцинация от COVID-19 началась в Рязанской области

Губернатор: вакцинация от COVID-19 началась в Рязанской области

Вакцинация населения от COVID-19, которую начали в Рязанской области, должна пройти на самом высоком организационном уровне, заявил в понедельник губернатор... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T15:19

2021-01-18T15:19

2021-01-18T16:24

рязанская область

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

николай любимов

здоровье - общество

рязанская область

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РЯЗАНЬ, 18 янв - РИА Новости. Вакцинация населения от COVID-19, которую начали в Рязанской области, должна пройти на самом высоком организационном уровне, заявил в понедельник губернатор Николай Любимов на совещании с руководителями медицинских организаций региона, участвующих в проведении вакцинации."Вакцинация населения от COVID-19 – крайне важная работа, которую мы начали в регионе и которую нам необходимо провести на самом высоком организационном уровне. Во-первых, это прямое поручение нашего президента для всех российских субъектов. Во-вторых, от того, насколько качественно и оперативно мы будем действовать в данном направлении, во многом зависит дальнейшая эпидемиологическая обстановка в Рязанской области по коронавирусу, темпы снижения заболеваемости в регионе. Вместе мы обязательно должны этого добиться", - сказал Любимов.Минздраву области Любимов поставил задачу координировать работу медучреждений, где созданы пункты вакцинации, обеспечить проведение необходимых мероприятий в соответствии с планом поставок вакцин, который будет сформирован в ближайшее время федеральным центром. Губернатор подчеркнул, что важно держать на постоянном контроле все вопросы, связанные с вакцинацией, чтобы оперативно устранять возможные проблемы."Все настроены очень серьезно, обеспечена высокая готовность и медучреждений, и медперсонала", – отметил Любимов.В связи с переходом на массовую вакцинацию от коронавируса глава региона поручил минздраву области во взаимодействии с главными врачами, руководителями муниципальных образований проработать графики подвоза жителей к пунктам вакцинации, целесообразность увеличения их количества, а также вопросы поддержки медицинских организаций в части расширения имеющихся возможностей для хранения вакцины от COVID-19. Особое внимание губернатор поручил уделить созданию комфортных условий для людей в пунктах вакцинации."Важно не допускать большого скопления людей, то есть отработать всю логистику и грамотно распределить потоки", - сказал губернатор.Не менее значимым направлением деятельности Любимов назвал широкое информирование людей и поручил ответственным ведомствам активизировать такие разъяснительные мероприятия.В Рязанской области пункты вакцинации от COVID-19 открыты на базе 11 медицинских учреждений Рязани и межрайонных медцентров. В регионе почти 100 человек, в подавляющем большинстве это работники здравоохранения, уже полностью завершили вакцинацию. Более 400 человек прошли первый этап вакцинации. В настоящее время Рязанская область получила 15,5 тысяч доз вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593226139.html

рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, николай любимов, здоровье - общество, рязанская область