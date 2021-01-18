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Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20210118/vaktsinatsiya-1593532352.html
Губернатор: вакцинация от COVID-19 началась в Рязанской области
Губернатор: вакцинация от COVID-19 началась в Рязанской области
Вакцинация населения от COVID-19, которую начали в Рязанской области, должна пройти на самом высоком организационном уровне, заявил в понедельник губернатор... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T15:19
2021-01-18T16:24
рязанская область
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
николай любимов
здоровье - общество
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 18 янв - РИА Новости. Вакцинация населения от COVID-19, которую начали в Рязанской области, должна пройти на самом высоком организационном уровне, заявил в понедельник губернатор Николай Любимов на совещании с руководителями медицинских организаций региона, участвующих в проведении вакцинации."Вакцинация населения от COVID-19 – крайне важная работа, которую мы начали в регионе и которую нам необходимо провести на самом высоком организационном уровне. Во-первых, это прямое поручение нашего президента для всех российских субъектов. Во-вторых, от того, насколько качественно и оперативно мы будем действовать в данном направлении, во многом зависит дальнейшая эпидемиологическая обстановка в Рязанской области по коронавирусу, темпы снижения заболеваемости в регионе. Вместе мы обязательно должны этого добиться", - сказал Любимов.Минздраву области Любимов поставил задачу координировать работу медучреждений, где созданы пункты вакцинации, обеспечить проведение необходимых мероприятий в соответствии с планом поставок вакцин, который будет сформирован в ближайшее время федеральным центром. Губернатор подчеркнул, что важно держать на постоянном контроле все вопросы, связанные с вакцинацией, чтобы оперативно устранять возможные проблемы."Все настроены очень серьезно, обеспечена высокая готовность и медучреждений, и медперсонала", – отметил Любимов.В связи с переходом на массовую вакцинацию от коронавируса глава региона поручил минздраву области во взаимодействии с главными врачами, руководителями муниципальных образований проработать графики подвоза жителей к пунктам вакцинации, целесообразность увеличения их количества, а также вопросы поддержки медицинских организаций в части расширения имеющихся возможностей для хранения вакцины от COVID-19. Особое внимание губернатор поручил уделить созданию комфортных условий для людей в пунктах вакцинации."Важно не допускать большого скопления людей, то есть отработать всю логистику и грамотно распределить потоки", - сказал губернатор.Не менее значимым направлением деятельности Любимов назвал широкое информирование людей и поручил ответственным ведомствам активизировать такие разъяснительные мероприятия.В Рязанской области пункты вакцинации от COVID-19 открыты на базе 11 медицинских учреждений Рязани и межрайонных медцентров. В регионе почти 100 человек, в подавляющем большинстве это работники здравоохранения, уже полностью завершили вакцинацию. Более 400 человек прошли первый этап вакцинации. В настоящее время Рязанская область получила 15,5 тысяч доз вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, николай любимов, здоровье - общество, рязанская область

Губернатор: вакцинация от COVID-19 началась в Рязанской области

15:19 18.01.2021 (обновлено: 16:24 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак" в процедурном кабинете
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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РЯЗАНЬ, 18 янв - РИА Новости. Вакцинация населения от COVID-19, которую начали в Рязанской области, должна пройти на самом высоком организационном уровне, заявил в понедельник губернатор Николай Любимов на совещании с руководителями медицинских организаций региона, участвующих в проведении вакцинации.
"Вакцинация населения от COVID-19 – крайне важная работа, которую мы начали в регионе и которую нам необходимо провести на самом высоком организационном уровне. Во-первых, это прямое поручение нашего президента для всех российских субъектов. Во-вторых, от того, насколько качественно и оперативно мы будем действовать в данном направлении, во многом зависит дальнейшая эпидемиологическая обстановка в Рязанской области по коронавирусу, темпы снижения заболеваемости в регионе. Вместе мы обязательно должны этого добиться", - сказал Любимов.
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Минздраву области Любимов поставил задачу координировать работу медучреждений, где созданы пункты вакцинации, обеспечить проведение необходимых мероприятий в соответствии с планом поставок вакцин, который будет сформирован в ближайшее время федеральным центром. Губернатор подчеркнул, что важно держать на постоянном контроле все вопросы, связанные с вакцинацией, чтобы оперативно устранять возможные проблемы.
"Все настроены очень серьезно, обеспечена высокая готовность и медучреждений, и медперсонала", – отметил Любимов.
В связи с переходом на массовую вакцинацию от коронавируса глава региона поручил минздраву области во взаимодействии с главными врачами, руководителями муниципальных образований проработать графики подвоза жителей к пунктам вакцинации, целесообразность увеличения их количества, а также вопросы поддержки медицинских организаций в части расширения имеющихся возможностей для хранения вакцины от COVID-19. Особое внимание губернатор поручил уделить созданию комфортных условий для людей в пунктах вакцинации.
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Меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России
"Важно не допускать большого скопления людей, то есть отработать всю логистику и грамотно распределить потоки", - сказал губернатор.
Не менее значимым направлением деятельности Любимов назвал широкое информирование людей и поручил ответственным ведомствам активизировать такие разъяснительные мероприятия.
В Рязанской области пункты вакцинации от COVID-19 открыты на базе 11 медицинских учреждений Рязани и межрайонных медцентров. В регионе почти 100 человек, в подавляющем большинстве это работники здравоохранения, уже полностью завершили вакцинацию. Более 400 человек прошли первый этап вакцинации. В настоящее время Рязанская область получила 15,5 тысяч доз вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Рязанская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Николай ЛюбимовЗдоровье - ОбществоРязанская область
 
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