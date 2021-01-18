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https://ria.ru/20210118/vaktsinatsiya-1593530068.html
Запись на вакцинацию от COVID-19 через "Госуслуги" заработает с 31 января
Запись на вакцинацию от COVID-19 через "Госуслуги" заработает с 31 января
Записаться на вакцинацию от коронавируса можно будет через портал "Госуслуги", заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T15:05
2021-01-18T16:15
госуслуги
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий чернышенко
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Записаться на вакцинацию от коронавируса можно будет через портал "Госуслуги", заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.Он пояснил, что с сегодняшнего дня запись на сайте и в приложении работает в тестовом режиме, а с 31 января появится отдельная специализированная форма.Он добавил, что пока идет отладка взаимодействия региональных систем здравоохранения с порталом госуслуг."Этот процесс, конечно, зависит от субъектов, от власти на местах — насколько они оперативно включились в работу. Но, по нашей информации, все идет успешно. На основе методических рекомендаций Минздрава регионы составляют расписание кабинетов вакцинации, это расписание синхронизируется с порталом госуслуг и доступно для пользователей. Регионы предоставляют возможность записаться на вакцинацию в поликлинику, за которой закреплен гражданин, или в ближайший пункт вакцинации", — сказал вице-премьер.Сведения о записи на вакцинацию будут появляться в личном кабинете пользователя портала. После прививки система предложит вести дневник самонаблюдения, напоминания об этом будут приходить в установленные дни: сначала ежедневно, а потом немного реже. После второй прививки можно будет оформить электронный сертификат — QR-код, который можно будет предъявлять при необходимости.Вице-премьер добавил, что на портале госуслуг есть также форма обратной связи по вакцинации, и призвал пользователей оставлять отзывы. "Обязательно сообщайте, если возникают какие-то проблемы. И, конечно, если есть положительные впечатления о вакцинации или работе врачей, пожалуйста, тоже пишите! Мы передадим медикам, им очень важна ваша благодарность", — сказал Чернышенко.По его словам, любую информацию о том, где и как пройти вакцинацию, можно получить по бесплатному короткому номеру 122. "Операторы подготовлены к ответам на вопросы по этой теме. Также общая информация по вакцине традиционно есть на нашем портале стопкоронавирус.рф", — заключил вице-премьер.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210118/vaktsinatsiya-1593521152.html
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госуслуги, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий чернышенко, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Запись на вакцинацию от COVID-19 через "Госуслуги" заработает с 31 января

15:05 18.01.2021 (обновлено: 16:15 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМужчина возле пункта вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве
Мужчина возле пункта вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Записаться на вакцинацию от коронавируса можно будет через портал "Госуслуги", заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Он пояснил, что с сегодняшнего дня запись на сайте и в приложении работает в тестовом режиме, а с 31 января появится отдельная специализированная форма.

"Записаться может любой гражданин — даже если вы ни разу не были на портале, вы легко сможете зарегистрироваться через мобильный телефон не выходя из дома", — сказал Чернышенко.

Он добавил, что пока идет отладка взаимодействия региональных систем здравоохранения с порталом госуслуг.
"Этот процесс, конечно, зависит от субъектов, от власти на местах — насколько они оперативно включились в работу. Но, по нашей информации, все идет успешно. На основе методических рекомендаций Минздрава регионы составляют расписание кабинетов вакцинации, это расписание синхронизируется с порталом госуслуг и доступно для пользователей. Регионы предоставляют возможность записаться на вакцинацию в поликлинику, за которой закреплен гражданин, или в ближайший пункт вакцинации", — сказал вице-премьер.
Сведения о записи на вакцинацию будут появляться в личном кабинете пользователя портала. После прививки система предложит вести дневник самонаблюдения, напоминания об этом будут приходить в установленные дни: сначала ежедневно, а потом немного реже. После второй прививки можно будет оформить электронный сертификат — QR-код, который можно будет предъявлять при необходимости.
Вице-премьер добавил, что на портале госуслуг есть также форма обратной связи по вакцинации, и призвал пользователей оставлять отзывы.
"Обязательно сообщайте, если возникают какие-то проблемы. И, конечно, если есть положительные впечатления о вакцинации или работе врачей, пожалуйста, тоже пишите! Мы передадим медикам, им очень важна ваша благодарность", — сказал Чернышенко.
По его словам, любую информацию о том, где и как пройти вакцинацию, можно получить по бесплатному короткому номеру 122.
"Операторы подготовлены к ответам на вопросы по этой теме. Также общая информация по вакцине традиционно есть на нашем портале стопкоронавирус.рф", — заключил вице-премьер.
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