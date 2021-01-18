Мурашко рассказал, кому в первую очередь необходима вакцинация от COVID
14:33 18.01.2021 (обновлено: 14:46 18.01.2021)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса в первую очередь рекомендуется для лиц старше 55 лет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Вышла новая инструкция по использованию препарата "Спутник V", и с учетом наших данных по течению заболевания, наблюдения клинического течения, данных регистров мы рекомендуем в первую очередь лицам старше 55 лет обратиться за вакцинацией. Это связано с тем, что у данной категории лиц, возрастных, имеется более тяжелое течение и больший риск осложнений, включая неблагоприятные летальные исходы, и эта категория наиболее нуждается сегодня в вакцинальной защите", - сказал Мурашко в ходе брифинга по вопросам, связанным с началом массовой вакцинации от коронавируса.
Также приоритетами вакцинации сегодня должны стать пациенты с сахарным диабетом, артериальной гипертензией, тяжелой ишемической болезнью сердца и пациенты, имеющие ожирение, добавил он.
"Хочу отметить, что показания и противопоказания четко определены в инструкции по применению", - подчеркнул министр.
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