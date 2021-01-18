Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210118/vaktsinatsiya-1593521152.html
Мурашко рассказал, кому в первую очередь необходима вакцинация от COVID
Мурашко рассказал, кому в первую очередь необходима вакцинация от COVID
Вакцинация от коронавируса в первую очередь рекомендуется для лиц старше 55 лет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T14:33
2021-01-18T14:46
вакцина "спутник v"
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591207675_0:124:3035:1831_1920x0_80_0_0_55120774d3c92eb6ac3580b38eb7fcdb.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса в первую очередь рекомендуется для лиц старше 55 лет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Также приоритетами вакцинации сегодня должны стать пациенты с сахарным диабетом, артериальной гипертензией, тяжелой ишемической болезнью сердца и пациенты, имеющие ожирение, добавил он."Хочу отметить, что показания и противопоказания четко определены в инструкции по применению", - подчеркнул министр.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591207675_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_3dae6bc8afbc35627b0b74f697fe040a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, общество

Мурашко рассказал, кому в первую очередь необходима вакцинация от COVID

14:33 18.01.2021 (обновлено: 14:46 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак" в процедурном кабинете
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса в первую очередь рекомендуется для лиц старше 55 лет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Вышла новая инструкция по использованию препарата "Спутник V", и с учетом наших данных по течению заболевания, наблюдения клинического течения, данных регистров мы рекомендуем в первую очередь лицам старше 55 лет обратиться за вакцинацией. Это связано с тем, что у данной категории лиц, возрастных, имеется более тяжелое течение и больший риск осложнений, включая неблагоприятные летальные исходы, и эта категория наиболее нуждается сегодня в вакцинальной защите", - сказал Мурашко в ходе брифинга по вопросам, связанным с началом массовой вакцинации от коронавируса.
Также приоритетами вакцинации сегодня должны стать пациенты с сахарным диабетом, артериальной гипертензией, тяжелой ишемической болезнью сердца и пациенты, имеющие ожирение, добавил он.
"Хочу отметить, что показания и противопоказания четко определены в инструкции по применению", - подчеркнул министр.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря 2020, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:28Стало известно, сколько россиян получили премию по итогам прошлого года
07:23В ЕАО установили предельные цены на сахар и растительное масло
07:20В Индии пятнадцать человек погибли под колесами грузовика
07:15В крещенской купели на Сахалине нашли следы нефтепродуктов
07:10Опрос показал, сколько россиян верят в замену ручного труда роботами
07:04Миротворцы помогли более 50 тысячам беженцев вернуться в Карабах
06:44В Бурятии вооруженный мужчина похитил у отца дочь и вернул ее матери
06:41СМИ: сильное землетрясение в Аргентине вызвало панику у жителей
06:36В Комсомольске-на-Амуре пенсионерка обожгла 90% тела из-за электроматраса
06:33Казахстан решил начать вакцинацию "Спутником V" раньше срока
06:30Никарагуа планирует поставки российской вакцины "Спутник V"
06:24Коллекторы рассказали, сколько россияне платят по просроченным долгам
06:20Эпидемиолог спрогнозировала спад заболеваемости COVID-19 к лету
06:16Мясников назвал главные причины возникновения рака
06:11Врач рассказала, как часто нужно стирать тканевые маски
06:06В Аргентине произошло сильное землетрясение
05:30Обвинение запросило для срочника Шамсутдинова 25 лет лишения свободы
05:15СМИ раскрыло детали прощального видеообращения Трампа
04:42Найденный мертвым глава муниципалитета в Якутии хотел покинуть пост
04:32В Новосибирске при пожаре в гаражном комплексе погибли четыре человека
Лента новостейМолния