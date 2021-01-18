https://ria.ru/20210118/vaktsinatsiya-1593521152.html

Мурашко рассказал, кому в первую очередь необходима вакцинация от COVID

Мурашко рассказал, кому в первую очередь необходима вакцинация от COVID

Вакцинация от коронавируса в первую очередь рекомендуется для лиц старше 55 лет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T14:33

2021-01-18T14:33

2021-01-18T14:46

вакцина "спутник v"

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

общество

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса в первую очередь рекомендуется для лиц старше 55 лет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Также приоритетами вакцинации сегодня должны стать пациенты с сахарным диабетом, артериальной гипертензией, тяжелой ишемической болезнью сердца и пациенты, имеющие ожирение, добавил он."Хочу отметить, что показания и противопоказания четко определены в инструкции по применению", - подчеркнул министр.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, общество