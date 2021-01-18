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Голикова призвала переболевших COVID-19 не торопиться с вакцинацией
Голикова призвала переболевших COVID-19 не торопиться с вакцинацией
Перенесшим коронавирус не следует торопиться с вакцинацией, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T14:30
2021-01-18T14:30
2021-01-18T14:59
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здоровье - общество
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Перенесшим коронавирус не следует торопиться с вакцинацией, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."По данным научных исследований, несмотря на то, что после перенесенного заболевания антитела в организме переболевшего человека могут постепенно снижаться, это не означает, что уходит клеточный иммунитет или клеточная память. Повторно люди заболевают крайне редко, это единичные случаи, и об этом показывают и свидетельствуют все наши наблюдения. Поэтому тем, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, пока не следует торопиться с прививкой", - рассказала Голикова на брифинге по вопросам, связанным с началом массовой вакцинации от коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
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