https://ria.ru/20210118/vaktsinatsiya-1593520125.html

Голикова призвала переболевших COVID-19 не торопиться с вакцинацией

Голикова призвала переболевших COVID-19 не торопиться с вакцинацией

Перенесшим коронавирус не следует торопиться с вакцинацией, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T14:30

2021-01-18T14:30

2021-01-18T14:59

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

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татьяна голикова

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Перенесшим коронавирус не следует торопиться с вакцинацией, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."По данным научных исследований, несмотря на то, что после перенесенного заболевания антитела в организме переболевшего человека могут постепенно снижаться, это не означает, что уходит клеточный иммунитет или клеточная память. Повторно люди заболевают крайне редко, это единичные случаи, и об этом показывают и свидетельствуют все наши наблюдения. Поэтому тем, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, пока не следует торопиться с прививкой", - рассказала Голикова на брифинге по вопросам, связанным с началом массовой вакцинации от коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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