https://ria.ru/20210118/vaktsinatsiya-1593497814.html

В Подмосковье запустят выездную вакцинацию от COVID-19 на предприятиях

В Подмосковье запустят выездную вакцинацию от COVID-19 на предприятиях

Выездную вакцинацию от коронавирусной инфекции на предприятиях запустят в Московской области с 21 января, заявила министр здравоохранения региона Светлана... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T13:01

2021-01-18T13:01

2021-01-18T13:01

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

светлана стригункова

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591207675_0:124:3035:1831_1920x0_80_0_0_55120774d3c92eb6ac3580b38eb7fcdb.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Выездную вакцинацию от коронавирусной инфекции на предприятиях запустят в Московской области с 21 января, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова."С сегодняшнего дня мы начинаем запись проактивную (на вакцинацию от COVID-19 – ред.) в МФЦ, и с 21 января у нас начинается выездная работа – вакцинация на предприятиях", - сказала Стригункова во время заседания областного правительства, транслируемого телеканалом "360".Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что ситуация с COVID-19 улучшается в Подмосковье, в регионе запустят работу по сворачиванию коек для пациентов с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, светлана стригункова , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество