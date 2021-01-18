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В Подмосковье запустят выездную вакцинацию от COVID-19 на предприятиях
В Подмосковье запустят выездную вакцинацию от COVID-19 на предприятиях
Выездную вакцинацию от коронавирусной инфекции на предприятиях запустят в Московской области с 21 января, заявила министр здравоохранения региона Светлана... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T13:01
2021-01-18T13:01
2021-01-18T13:01
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
светлана стригункова
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коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Выездную вакцинацию от коронавирусной инфекции на предприятиях запустят в Московской области с 21 января, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова."С сегодняшнего дня мы начинаем запись проактивную (на вакцинацию от COVID-19 – ред.) в МФЦ, и с 21 января у нас начинается выездная работа – вакцинация на предприятиях", - сказала Стригункова во время заседания областного правительства, транслируемого телеканалом "360".Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что ситуация с COVID-19 улучшается в Подмосковье, в регионе запустят работу по сворачиванию коек для пациентов с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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