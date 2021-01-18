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В Подмосковье откроют 220 пунктов вакцинации от COVID-19 до конца февраля
В Подмосковье откроют 220 пунктов вакцинации от COVID-19 до конца февраля
До конца февраля в Московской области развернут 220 пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T12:48
2021-01-18T12:48
2021-01-18T12:48
распространение коронавируса
светлана стригункова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. До конца февраля в Московской области развернут 220 пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что ситуация с COVID-19 улучшается в Подмосковье, в регионе запустят работу по сворачиванию коек для пациентов с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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светлана стригункова , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье)