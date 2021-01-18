https://ria.ru/20210118/vaktsinatsiya-1593493974.html

В Подмосковье откроют 220 пунктов вакцинации от COVID-19 до конца февраля

В Подмосковье откроют 220 пунктов вакцинации от COVID-19 до конца февраля

До конца февраля в Московской области развернут 220 пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T12:48

2021-01-18T12:48

2021-01-18T12:48

распространение коронавируса

светлана стригункова

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. До конца февраля в Московской области развернут 220 пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что ситуация с COVID-19 улучшается в Подмосковье, в регионе запустят работу по сворачиванию коек для пациентов с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана стригункова , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье)