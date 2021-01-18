https://ria.ru/20210118/vaktsinatsiya-1593460381.html
На Колыме началась массовая вакцинация от COVID-19
На Колыме началась массовая вакцинация от COVID-19
Массовая вакцинация от COVID-19 стартовала в понедельник на Колыме, прививают жителей Магадана и ближайших к городу поселков, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T10:17
2021-01-18T10:17
2021-01-18T10:17
распространение коронавируса
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общество
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МАГАДАН, 18 янв - РИА Новости, Людмила Щербакова. Массовая вакцинация от COVID-19 стартовала в понедельник на Колыме, прививают жителей Магадана и ближайших к городу поселков, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.Три тысячи доз вакцины "Спутник V" от COVID-19 доставлены в Магаданскую область для проведения массовой вакцинации. Ранее в Магаданской области от COVID-19 прививали медиков и социальных работников. Для создания массового иммунитета в этом году планируют привить более 40 тысяч человек.В Магадане же на вакцинацию уже выстраиваются очереди, сообщила РИА Новости врач-терапевт первой поликлиники города Лейла Антропова. "С девяти утра мы начинаем прививать первой вакциной. После обеда мы принимаем пациентов, которые приходят на повторную вакцинацию. В основном люди разного возраста. Есть и молодые, есть и пожилые. Есть и люди, которые желают привиться после 60 лет. Те, кто решили для себя, что для них важнее иммунизироваться, чем переболеть коронавирусной инфекцией. Сейчас у нас даже небольшие очереди из желающих", - рассказала собеседница агентства.По последним данным, COVID-19 в Магаданской области заразились более 7,5 тысячи человек, что превышает 5% от общего числа населения. Умерли с начала пандемии 75 человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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магадан, магаданская область, общество
МАГАДАН, 18 янв - РИА Новости, Людмила Щербакова.
Массовая вакцинация от COVID-19 стартовала в понедельник на Колыме, прививают жителей Магадана
и ближайших к городу поселков, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
Три тысячи доз вакцины "Спутник V" от COVID-19 доставлены в Магаданскую область
для проведения массовой вакцинации. Ранее в Магаданской области от COVID-19 прививали медиков и социальных работников. Для создания массового иммунитета в этом году планируют привить более 40 тысяч человек.
"Прибыли 3 тысячи доз вакцины "Спутник V". В Магадане в трех пунктах началась вакцинация, люди могут записываться по телефону или просто приходить в поликлинику в порядке очереди. Всего до конца первого квартала на Колыму будет поставлено суммарно 11 тысяч доз препарата "Спутник V", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что около 200 доз передали в ближайшие к Магадану Ольский и Хасынский городские округа. Вакцина "Спутник V" требует особых условий при транспортировке. Сейчас доставляют морозильное оборудование в районные больницы.
В Магадане же на вакцинацию уже выстраиваются очереди, сообщила РИА Новости врач-терапевт первой поликлиники города Лейла Антропова. "С девяти утра мы начинаем прививать первой вакциной. После обеда мы принимаем пациентов, которые приходят на повторную вакцинацию. В основном люди разного возраста. Есть и молодые, есть и пожилые. Есть и люди, которые желают привиться после 60 лет. Те, кто решили для себя, что для них важнее иммунизироваться, чем переболеть коронавирусной инфекцией. Сейчас у нас даже небольшие очереди из желающих", - рассказала собеседница агентства.
По последним данным, COVID-19 в Магаданской области заразились более 7,5 тысячи человек, что превышает 5% от общего числа населения. Умерли с начала пандемии 75 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.