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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210118/vaktsina-1593554943.html
В Вологодскую область поступят более 54 тысяч доз "Спутник V"
В Вологодскую область поступят более 54 тысяч доз "Спутник V"
До конца февраля Вологодская область получит более 54 тысяч доз вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил губернатор региона Олег Кувшинников. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T16:57
2021-01-18T16:57
распространение коронавируса
коронавирус в россии
вологодская область
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. До конца февраля Вологодская область получит более 54 тысяч доз вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.Сейчас, по словам главы области, на первом этапе в учреждениях здравоохранения области развернуто 13 пунктов вакцинации.На данный момент более 870 человек в Вологодской области уже сделали прививку от коронавируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, вологодская область, общество

В Вологодскую область поступят более 54 тысяч доз "Спутник V"

16:57 18.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоВакцина "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. До конца февраля Вологодская область получит более 54 тысяч доз вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.
"Ожидается поступление более 54 тысяч доз препарата "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") до конца февраля. Как только они поступят, число прививочных пунктов увеличится до 42 во всех районах области", - сообщил во время оперативного совещания Кувшинников.
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Сейчас, по словам главы области, на первом этапе в учреждениях здравоохранения области развернуто 13 пунктов вакцинации.
"Медики обзванивают вологжан, которые оставили свою заявку на региональном портале госуслуг, в порядке живой очереди. Готовность привиться выразили уже 2700 человек. Запись на портале продолжается", - добавил Кувшинников.
На данный момент более 870 человек в Вологодской области уже сделали прививку от коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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