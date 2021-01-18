https://ria.ru/20210118/vaktsina-1593554943.html
В Вологодскую область поступят более 54 тысяч доз "Спутник V"
В Вологодскую область поступят более 54 тысяч доз "Спутник V"
До конца февраля Вологодская область получит более 54 тысяч доз вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил губернатор региона Олег Кувшинников. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T16:57
2021-01-18T16:57
2021-01-18T16:57
распространение коронавируса
коронавирус в россии
вологодская область
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. До конца февраля Вологодская область получит более 54 тысяч доз вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.Сейчас, по словам главы области, на первом этапе в учреждениях здравоохранения области развернуто 13 пунктов вакцинации.На данный момент более 870 человек в Вологодской области уже сделали прививку от коронавируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210118/vaktsina-1593546822.html
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коронавирус в россии, вологодская область, общество