https://ria.ru/20210118/vaktsina-1593550429.html

В Республике Сербской БиГ ожидают поставку 200 тысяч доз "Спутника V"

В Республике Сербской БиГ ожидают поставку 200 тысяч доз "Спутника V"

Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) ожидает первую партию в 200 тысяч доз вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V" в феврале,... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T16:32

2021-01-18T16:32

2021-01-18T16:32

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

республика сербская

здоровье - общество

москва

босния и герцеговина

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БЕЛГРАД, 18 янв – РИА Новости. Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) ожидает первую партию в 200 тысяч доз вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V" в феврале, сообщил РИА Новости министр здравоохранения РС БиГ доктор Ален Шеранич.По словам главы минздрава, правительство РС через представительство в Москве при участии уполномоченного дистрибьютора начало процедуру получения вакцины из России, и "этот процесс находится на завершающем этапе". Уполномоченный поставщик должен подать заявку властям на экспорт вакцины в Республику Сербскую, а первую серию из партии направить на экспертизу в Агентство по лекарствам и медицинским средствам БиГ для получения разрешения на ввоз и употребление."После переговоров с дистрибьюторами вакцины определен начальный объем. На первом этапе он бы составил около 200 тысяч доз, которые, согласно планируемой динамике поставки, ожидаются в начале февраля и продолжатся в марте. Затем будут дополняться по мере распространения", - заявил министр здравоохранения агентству.Доктор Шеранич подчеркнул, что вакцина будет бесплатной для населения Республики Сербской. Согласно плану вакцинации, на первом этапе прививки получат работники здравоохранения, затем подопечные домов престарелых, граждане старше 65 лет и те, кто имеет хронические заболевания. Глава минздрава указал, что в РС обеспечены все условия для хранения и использования препарата "Спутник V", отвечать за иммунизацию будет Институт общественного здоровья в Баня-Луке."Министерство по гражданским делам БиГ также подписало соглашение с международным механизмом распространения вакцин COVAX. В рамках этого соглашения будут обеспечены определенные объемы вакцины, мы (официальная Баня-Лука) оплатили 400 тысяч доз для 200 тысяч человек. Согласно информации министерства по гражданским делам, небольшая партия вакцины Pfizer и BioNTech будет доставлена в БиГ", - уточнил министр здравоохранения Республики Сербской.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2021-01-18T16:32 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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