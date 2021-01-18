https://ria.ru/20210118/vaktsina-1593546822.html
Жириновский назвал условие для регистрации вакцины Pfizer в России
Жириновский назвал условие для регистрации вакцины Pfizer в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в России стоит зарегистрировать вакцину Pfizer при условии, что российская вакцина получит аналогичное разрешение... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T16:16
2021-01-18T16:16
2021-01-18T16:16
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
pfizer, inc.
владимир жириновский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570567506_0:51:3074:1780_1920x0_80_0_0_324c90b38a88fa67dfb01a19a8b18c98.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в России стоит зарегистрировать вакцину Pfizer при условии, что российская вакцина получит аналогичное разрешение на западном рынке."В России стоит зарегистрировать вакцину Pfizer при условии, что российская вакцина будет зарегистрирована на западном рынке. Свобода выбора - это хорошо. Пусть люди используют наиболее эффективную вакцину. Вот только от "Спутник V" никто не умер", - написал политик в Twitter."Спутник" V была зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201218/vaktsiny-1589505520.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570567506_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d6da648ed48334cd897c11a08cac0357.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, pfizer, inc., владимир жириновский