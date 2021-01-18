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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210118/vaktsina-1593546822.html
Жириновский назвал условие для регистрации вакцины Pfizer в России
Жириновский назвал условие для регистрации вакцины Pfizer в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в России стоит зарегистрировать вакцину Pfizer при условии, что российская вакцина получит аналогичное разрешение... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T16:16
2021-01-18T16:16
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
pfizer, inc.
владимир жириновский
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в России стоит зарегистрировать вакцину Pfizer при условии, что российская вакцина получит аналогичное разрешение на западном рынке."В России стоит зарегистрировать вакцину Pfizer при условии, что российская вакцина будет зарегистрирована на западном рынке. Свобода выбора - это хорошо. Пусть люди используют наиболее эффективную вакцину. Вот только от "Спутник V" никто не умер", - написал политик в Twitter."Спутник" V была зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, pfizer, inc., владимир жириновский

Жириновский назвал условие для регистрации вакцины Pfizer в России

16:16 18.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в России стоит зарегистрировать вакцину Pfizer при условии, что российская вакцина получит аналогичное разрешение на западном рынке.
"В России стоит зарегистрировать вакцину Pfizer при условии, что российская вакцина будет зарегистрирована на западном рынке. Свобода выбора - это хорошо. Пусть люди используют наиболее эффективную вакцину. Вот только от "Спутник V" никто не умер", - написал политик в Twitter.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"Спутник" V была зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Работа прививочного пункта по вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря 2020, 18:12
Разработка вакцин против COVID-19 в России и мире
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоPfizer, Inc.Владимир Жириновский
 
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