Минздрав рассказал, как контролируют качество вакцин от COVID-19

"Сегодня каждая серия вакцины, выпускаемая в гражданский оборот для применения у населения, проходит многоступенчатый контроль качества. Во-первых, сам производитель получает лицензию на соответствие надлежащей производственной практике, также производитель производит свой контроль лабораторный качества вакцин. И проводит государственная лаборатория контроль качества вакцин, Росздравнадзор. То есть, каждая серия выходит только качественная для применения у населения", - сказал Мурашко в ходе брифинга по вопросам, связанным с началом массовой вакцинации от коронавируса.