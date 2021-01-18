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Минздрав рассказал, как контролируют качество вакцин от COVID-19
Минздрав рассказал, как контролируют качество вакцин от COVID-19
Каждая серия вакцины от коронавируса проходит контроль качества, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T14:55
2021-01-18T14:55
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Каждая серия вакцины от коронавируса проходит контроль качества, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Он отметил, что надзорная система РФ по контролю признана качественной.Все данные вносятся в единый регистр, подчеркнул министр."Все требования к дистрибуции, компаниям, которые осуществляют доставку, включают в себя систему менеджмента качества, которая гарантирует сохранение качества на этапе доставки", - отметил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество

Минздрав рассказал, как контролируют качество вакцин от COVID-19

14:55 18.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМедработник с вакциной "Спутник V" от коронавируса COVID-19
Медработник с вакциной Спутник V от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Каждая серия вакцины от коронавируса проходит контроль качества, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Он отметил, что надзорная система РФ по контролю признана качественной.

"Сегодня каждая серия вакцины, выпускаемая в гражданский оборот для применения у населения, проходит многоступенчатый контроль качества. Во-первых, сам производитель получает лицензию на соответствие надлежащей производственной практике, также производитель производит свой контроль лабораторный качества вакцин. И проводит государственная лаборатория контроль качества вакцин, Росздравнадзор. То есть, каждая серия выходит только качественная для применения у населения", - сказал Мурашко в ходе брифинга по вопросам, связанным с началом массовой вакцинации от коронавируса.

Все данные вносятся в единый регистр, подчеркнул министр.
"Все требования к дистрибуции, компаниям, которые осуществляют доставку, включают в себя систему менеджмента качества, которая гарантирует сохранение качества на этапе доставки", - отметил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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