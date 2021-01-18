https://ria.ru/20210118/vaktsina-1593525853.html

Мантуров оценил объемы поставок "Спутник V" в регионы

Мантуров оценил объемы поставок "Спутник V" в регионы

Объемы поставок российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в регионы страны в январе составят 2,1 миллиона доз, в феврале - 5,7 миллиона, в марте - почти 9... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T14:54

2021-01-18T14:54

2021-01-18T15:04

вакцина "спутник v"

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

денис мантуров

общество

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Объемы поставок российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в регионы страны в январе составят 2,1 миллиона доз, в феврале - 5,7 миллиона, в марте - почти 9 миллионов доз, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."При этом мы исходим из того, что набранные темпы и подготовленные производства будут рассчитаны на то, чтобы увеличивать ритмично объемы производства", - добавил министр.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, денис мантуров, общество