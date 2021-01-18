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Мантуров оценил объемы поставок "Спутник V" в регионы
Мантуров оценил объемы поставок "Спутник V" в регионы
Объемы поставок российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в регионы страны в январе составят 2,1 миллиона доз, в феврале - 5,7 миллиона, в марте - почти 9... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T14:54
2021-01-18T14:54
2021-01-18T15:04
вакцина "спутник v"
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
денис мантуров
общество
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Объемы поставок российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в регионы страны в январе составят 2,1 миллиона доз, в феврале - 5,7 миллиона, в марте - почти 9 миллионов доз, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."При этом мы исходим из того, что набранные темпы и подготовленные производства будут рассчитаны на то, чтобы увеличивать ритмично объемы производства", - добавил министр.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, денис мантуров, общество