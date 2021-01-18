https://ria.ru/20210118/vaktsina-1593519569.html

Масштабное производство вакцины "ЭпиВакКорона" начнется в феврале

Масштабное производство вакцины "ЭпиВакКорона" начнется в феврале

Масштабное производство вакцины "ЭпиВакКорона" от коронавируса центра "Вектор" начнется с февраля, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T14:27

2021-01-18T14:27

2021-01-18T14:38

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Масштабное производство вакцины "ЭпиВакКорона" от коронавируса центра "Вектор" начнется с февраля, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Позже была зарегистрирована разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора – "ЭпиВакКорона".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, татьяна голикова, общество