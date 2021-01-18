Масштабное производство вакцины "ЭпиВакКорона" начнется в феврале
14:27 18.01.2021 (обновлено: 14:38 18.01.2021)
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкМедсестра демонстрирует ампулы с вакциной "ЭпиВакКорона"
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Масштабное производство вакцины "ЭпиВакКорона" от коронавируса центра "Вектор" начнется с февраля, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
"Вакцина "Спутник V" имеет уже масштабное применение. "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" начала поступать в гражданский оборот и применяться для вакцинирования населения. При этом масштабное производство будет обеспечено начиная с февраля 2021 года", - сказала Голикова во время брифинга.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Позже была зарегистрирована разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора – "ЭпиВакКорона".
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