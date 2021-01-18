https://ria.ru/20210118/vaktsina-1593486169.html
Лавров рассказал о сотрудничестве с Китаем по вакцине от коронавируса
Лавров рассказал о сотрудничестве с Китаем по вакцине от коронавируса
Россия и Китай тесно сотрудничают по теме противодействия COVID-19, работают сейчас над вакцинами и достигнут успеха, заявил на большой пресс-конференции глава... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T12:16
2021-01-18T12:16
2021-01-18T12:16
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей лавров
китай
ухань
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591207675_0:124:3035:1831_1920x0_80_0_0_55120774d3c92eb6ac3580b38eb7fcdb.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия и Китай тесно сотрудничают по теме противодействия COVID-19, работают сейчас над вакцинами и достигнут успеха, заявил на большой пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров."Теснейшим образом сотрудничаем по борьбе COVID-19 и преодолению ее последствий с первого же дня. Когда только-только китайские друзья зафиксировали ситуацию в городе Ухань, нам было оказано тесное эффективное содействие в возвращении российских граждан, с тех пор мы взаимодействуем и по оказанию друг другу и гуманитарного содействия, такие примеры есть с обеих сторон", - сказал Лавров."Работаем сейчас над вакцинами. Я убежден, что мы достигнем успеха", - добавил российский министр.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
китай
ухань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591207675_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_3dae6bc8afbc35627b0b74f697fe040a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей лавров, китай, ухань, в мире