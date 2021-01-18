https://ria.ru/20210118/vaktsina-1593486169.html

Лавров рассказал о сотрудничестве с Китаем по вакцине от коронавируса

Лавров рассказал о сотрудничестве с Китаем по вакцине от коронавируса

Россия и Китай тесно сотрудничают по теме противодействия COVID-19, работают сейчас над вакцинами и достигнут успеха, заявил на большой пресс-конференции глава... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T12:16

2021-01-18T12:16

2021-01-18T12:16

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сергей лавров

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ухань

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия и Китай тесно сотрудничают по теме противодействия COVID-19, работают сейчас над вакцинами и достигнут успеха, заявил на большой пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров."Теснейшим образом сотрудничаем по борьбе COVID-19 и преодолению ее последствий с первого же дня. Когда только-только китайские друзья зафиксировали ситуацию в городе Ухань, нам было оказано тесное эффективное содействие в возвращении российских граждан, с тех пор мы взаимодействуем и по оказанию друг другу и гуманитарного содействия, такие примеры есть с обеих сторон", - сказал Лавров."Работаем сейчас над вакцинами. Я убежден, что мы достигнем успеха", - добавил российский министр.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

китай

ухань

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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