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Россия максимально открыта для сотрудничества по вакцине, заявил Лавров
Россия максимально открыта для сотрудничества по вакцине, заявил Лавров
Россия максимально открыта для сотрудничества с другими странами по вакцине от коронавируса COVID-19, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T11:24
2021-01-18T11:24
2021-01-18T11:24
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
сергей лавров
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия максимально открыта для сотрудничества с другими странами по вакцине от коронавируса COVID-19, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы подтверждает то, что сказал президент (РФ Владимир) Путин в августе, анонсируя регистрацию первой в мире вакцины "Спутник V", что мы максимально открыты для сотрудничества в этих вопросах. Мы видим позитивный отклик на те предложения, которые Российский фонд прямых инвестиций делает зарубежным партнерам для организации лицензионного производства", - сказал Лавров на пресс-конференции в понедельник.По словам Лаврова, пандемия нанесла ущерб всем формам общения, пострадали культурные, гуманитарные, спортивные, туристические контакты, что вызвало сдвиги в сознании многих стран.Вакцина "Спутник V" уже зарегистрирована в Сербии, Аргентине, Белоруссии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле и Парагвае. На следующей неделе ожидается регистрация ещё в двух странах.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сергей лавров
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия максимально открыта для сотрудничества с другими странами по вакцине от коронавируса COVID-19, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы подтверждает то, что сказал президент (РФ Владимир) Путин в августе, анонсируя регистрацию первой в мире вакцины "Спутник V", что мы максимально открыты для сотрудничества в этих вопросах. Мы видим позитивный отклик на те предложения, которые Российский фонд прямых инвестиций делает зарубежным партнерам для организации лицензионного производства", - сказал Лавров на пресс-конференции в понедельник.
По словам Лаврова, пандемия нанесла ущерб всем формам общения, пострадали культурные, гуманитарные, спортивные, туристические контакты, что вызвало сдвиги в сознании многих стран.
Вакцина "Спутник V" уже зарегистрирована в Сербии, Аргентине, Белоруссии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле и Парагвае. На следующей неделе ожидается регистрация ещё в двух странах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф