https://ria.ru/20210118/vaktsina-1593473643.html

Россия максимально открыта для сотрудничества по вакцине, заявил Лавров

Россия максимально открыта для сотрудничества по вакцине, заявил Лавров

Россия максимально открыта для сотрудничества с другими странами по вакцине от коронавируса COVID-19, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T11:24

2021-01-18T11:24

2021-01-18T11:24

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

сергей лавров

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия максимально открыта для сотрудничества с другими странами по вакцине от коронавируса COVID-19, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы подтверждает то, что сказал президент (РФ Владимир) Путин в августе, анонсируя регистрацию первой в мире вакцины "Спутник V", что мы максимально открыты для сотрудничества в этих вопросах. Мы видим позитивный отклик на те предложения, которые Российский фонд прямых инвестиций делает зарубежным партнерам для организации лицензионного производства", - сказал Лавров на пресс-конференции в понедельник.По словам Лаврова, пандемия нанесла ущерб всем формам общения, пострадали культурные, гуманитарные, спортивные, туристические контакты, что вызвало сдвиги в сознании многих стран.Вакцина "Спутник V" уже зарегистрирована в Сербии, Аргентине, Белоруссии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле и Парагвае. На следующей неделе ожидается регистрация ещё в двух странах.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20210117/pfizer-1593423791.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сергей лавров